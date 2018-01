Gyertyát gyújtottak és emléktáblát helyeztek el a tragédia helyszínén-galériával

A hat évvel ezelőtti tragikus véget ért expedíció után Gruber László visszatért Etiópiába, és egy emléktáblát is elhelyezett az Erta Ale vulkánon az elhunyt barátok emlékére. Ahogyan nemrégen megígérte, hazajött, és elmeséli a látottakat.

A fekete kontinens egyik legérdekesebb országát a legalacsonyabbtól szinte a legmagasabban fekvő pontjáig bejárta két és fél hetes túrája alkalmával három társával Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára, a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Az „Erta Ale Emléktúra” alkalmával a Simien-hegységben sátorban aludtak 4000 méteren, mínusz 3-4 fokban, ugyanakkor a Danakil-mélyföldön, Afrika legmélyebb pontján 40-45 fokos hőségben is barangoltak.

Természet

Etiópia olyan részeit is meglátogatták, ahol hat évvel ezelőtt már jártak, és olyanokat is, amelyek akkor kimaradtak. Utóbbiakhoz sorolható a Danakil-mélyföld, Dallol csodálatos kénkiválásos területével, forró vizes-olajos tavaival, sóhegyével, Afrika legmélyebb pontjával, az Assal tó -133 méteres mélyedésével, és azzal a bizonyos Erta Ale vulkánnal. Ottjártukkor a tűzhányó aktívabb volt, mint az utóbbi években bármikor. Esti érkezésükkor tiszta füst és gáz volt minden, szó szerint fulladoztak, öklendeztek a kénes levegőtől, és látni sem lehetett. Egy kicsit megpihentek a táborukban és vártak. Hajnali kettőkor még mindig nagyon erős volt a füst, aztán háromnegyed négytől reggel fél hétig szinte leírhatatlan látványban volt részük: megcsodálhatták, ahogy a kráter belsejében ömlött, fortyogott, felcsapott az 1100-1200 fokos bazaltláva.

A Simien-hegységben most sokkal nyugodtabb körülmények fogadták őket, mint hat évvel korábban. Több állatot is meg tudtak figyelni, például az endemikus, tehát kizárólag ott élő ibexet (egy kőszáli kecskefélét), amely miatt a nemzeti park a védettségét kapta, de a dzseláda páviánok (az egyetlen növényevő páviánfajta) között is barangoltak, látták hogyan esznek, alszanak, játszanak, veszekednek, párzanak. Találkoztak az abesszin farkas két példányával is, ami azért is érdekes, mert a ragadozó igen ritka, ráadásul legjellemzőbben nem is azon a területen él.

Korábban nem jutottak közel a kontinens legveszélyesebb állataihoz, de most ez is sikerült. A Chamo-tónál láttak vízilovakat „akció közben”, ahogy meglepő módon feldobták több mázsás testüket a vízben, lebuktak, aztán csak a fejüket dugták ki. De testközelből, fél méterről fényképezhette az édesvizek ragadozóit, a 3-4 méteres krokodilokat is, ami szintén hátborzongató és egyben csodálatos élmény volt.

Emberek

A dorze törzset is meglátogatták, amelynek tagjai érdekes elefántfejre emlékeztető házakban élnek, mivel az ormányosok igen előkelő helyet foglalnak el hiedelemvilágukban. Magasra építik jellegzetes kunyhóikat, mert alulról a termeszek eszik a faanyagot, így az építmények az idő előrehaladtával „fogynak”, egyre alacsonyabbak lesznek. Az ottani hamis banán (az ehető banánokkal rokon, nagyon értékes, minden részében felhasználható növény) feldolgozás rejtelmeibe is bevezették őket a helybeliek, megkóstolhatták az araki nevű alkoholos italukat, természetesen cserébe pálinkával, Unicummal kínálták meg vendéglátóikat.

Az országban összesen 83 törzs él. A vezető réteget a tigre népcsoport adja, amely mindössze néhány százalékát teszi ki a lakosságnak. Ez nem tetszik a többségben élő oromóknak, és a hivatalos nyelvet adó amharáknak sem. Így nagy a feszültség, s több összetűzésre is sor került az utóbbi időkben, a halálos áldozatok sem ritkák. Nem kizárt, hogy néhány éven belül akár egy polgárháború is kitör.

Városok

A régi és a mostani fővárosokban, Lalibelában, Axumban, Gondarban és Addisz-Abebában is jártak. Gruber László kiemelte, utóbbiban nagyon nagy fejlődés zajlott le, sorban épülnek a modern épületek. Etiópia Ghána mellett Afrika legintenzívebben fejlődő országa jelenleg, ami éves szinten 6-8 százalékos gazdasági növekedést jelent, de természetesen „van honnan” feljönniük. Addisz-Abebában egy emléktáblát helyeztek el az etiópiai magyar nagykövetségen az országban kutatómunkát végzett magyarok – Sáska László, Kittenberger Kálmán és gróf Teleki Sámuel – tiszteletére, ami a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság támogatásának feltétele volt.

A koptok szakrális kegyhelyei közül is többet meglátogattak. Lalibelában, az afrikai keresztények Jeruzsálemében is jártak, ahol 11 kőből kivájt templom látható, ezek közül a leghíresebb Szent Györgyről kapta a nevét. Ott jártukkor ünnepelték a kopt karácsonyt, a város 13 ezres lélekszáma néhány napra 100 ezer felettire emelkedett az odalátogató zarándokoknak köszönhetően. Axum a sztéléiről híres, illetve arról, hogy elvileg egyik kis templomában őrzik a frigyládát, jobban mondva egyszerre egy pap őrzi egészen haláláig, és rajta kívül egyetlen ember fia – lánya pedig főleg – nem láthatja.

Most is tragédia árnyéka vetült az útra Beárnyékolta az utat, hogy indulás előtt nem sokkal kapták a hírt a magyar nagykövetségtől, hogy egy német turistát lelőttek az Erta Alénál. Ez az a vulkán, amelynél hat évvel ezelőtt expedíciójuk két tagját – Fábián Tamás 53 esztendős geográfust és Szabad Gábor 39 éves kutatóorvost – is megölték. Így most négyüket négy fegyveres kísérte a vulkánhoz, ahol további etióp katonák őrködtek. Ilyen körülmények között helyezték el az emléktáblát, és gyújtottak gyertyát a táborban Tamás és Gábor emlékére. Az expedíciót megelőző novemberi előadásában Gruber László megígérte, hogy tavasszal az új útról szóló beszámolóval várja vissza hallgatóságát. Ennek megfelelően március 12-én, hétfőn 18 órai kezdettel tart előadást az élményeiről a bonyhádi művelődési házban, ezzel is megköszönve közönségének a lelki és anyagi támogatást.