György olyan kőműves, aki munkaidőn túl is téglákkal foglalkozik

Egy szakember a téglagyűjtők között. György Ferenc nemcsak hobbiból foglalkozik a bélyeges téglákkal. Kőműves a mestersége a 48 éves hőgyészi férfinek. Gyűjteménye közel ezer darabból áll. Található a kollekcióban néhány ritkaság is, mint például a héber feliratú zsidó tégla.

Monarchia BTE. A rövidítés nem egy sportkört jelöl, hanem a Bélyeges Téglagyűjtők Egyesületét, ami 1997 óta működik.

Évente kétszer találkozunk – mondja György Ferenc –, más-más helyszíneken. Hőgyészről ketten vagyunk tagok, Tillmann Zoltánnal, aki most külföldön dolgozik. De járnak az összejövetelekre Csehországból, Szlovákiából és Ukrajnából is. Van olyankor egy-két előadás, közgyűlés és vásárlás, cserebere. Egyszer már Hőgyészen is volt téglagyűjtő találkozó: 2010 májusában.

Két üzem is működött itt, a község két végén. Ismert téglagyártó település volt Hőgyész a monarchia idején. A gyűjtők természetesen nemcsak a helyi téglákra figyelnek, térben és időben messze kalandoznak, egyesek egészen a római korig mennek vissza.

György Ferenc alapvetően a monarchiánál marad, azon belül is elég nagy a választék. Neki közel ezer téglából áll a gyűjteménye. S néhány járulékos dolgot is összeszedett: különleges kerítéselemeket, tetőcserepeket, padlástéglákat, vetőformákat. Van a kollekcióban egy-két újdonság is, például a teveli téglagyár újraindításakor, 2010-ben készített bélyeges tégla.

A bélyeg: két-három betű – mely a település nevére, az üzemre utal vagy a földesúr, az égetőmester monogramja –, esetleg egy évszámmal kiegészítve. Akik ezzel foglalkoznak, jól eligazodnak a jelölések között, s ha valaminek mégis utána kell nézni, fel­lapozhatják a téglakatalógust.

Egyébként, a 48 éves György Ferenc nemcsak műkedvelőként foglalkozik a téglákkal. Kőműves a mestersége. Rengeteg bontást végzett. Tudja, hogy Esterházy-téglából készültek a vasútállomások és bakterházak Dombóvártól Sárbogárdig, és hogy a hőgyészi uradalmi téglaégetőből kikerült anyagból épült, többek között a lengyeli kastély.

Házán is meglátszik, hogy mi a hobbija. A pincétől a padlásig mindenütt sorakoznak az érdekességek. Hálószobájának egyik fala háromszáz bélyeges téglából áll. Van köztük egy héber feliratú ritkaság is, amit a gyűjtők zsidó téglának neveznek. Azt mondja: – Ha ilyenből elvinnék az egyesületi összejövetelre egy raklappal, tíz perc alatt elfogyna az egész.