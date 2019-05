Gyors, olcsó és ízletes ebéd, népszerűek az utcai étkezdék

Az elmúlt pár évben megyénk több településén is gomba módra szaporodtak el a gyorsbüfék, hot-dogosok, lángost, hamburgert és még számtalan gyorsételt, szendvicset kínáló árusok, idegen szóval street food-osok, ahol az ember perceken belül hozzájut a kívánt ételhez.

Sorolhatnánk a városokat, de még a nagyobb falvak neveit is, ahol legalább egy utcai lángosost, hamburgerest, hot-dogost, gyrosost ne találnák, Hőgyésztől Bátaszékig, Szekszárdtól Simontornyáig mindenütt találunk belőlük jópárat.

Itthon is berobbant a street food, a nagyobb városokban szinte minden sarkon kaphatók „egykezes” ételek. A városokban divatba jött az is, hogy különböző nemzeti – főleg ázsiai – ételeket is kínálnak így, utcára, ablakon keresztül. Van, aki poharakban, van, aki tálcán, a lényeg, hogy a fogyasztó az utcán, sétálás közben, munkába menet bonyolítja le az étkezését. Ezzel időt spórol magának.

Az egyik ilyen kis szekszárdi üzlet vezetője elmondta, kezdetben hamburgert, hot-dogot és melegszendvicset árultak, majd ezeket kezdték el variálni, a hamburger mellé adtak sült krumplit is. Később felvették a kínálatukba a gyrost is, majd kínai ételeket. Ma már alig győzik a kiszolgálást, főleg a hónap első három hetében.

Bátaszéken lángossal kezdte a büfézést az általunk megkérdezett „utcai étkezde” vezetője. Már ekkor is újított, mert a nehezebb olaj helyett kókuszolajat használt. Mivel egyre többen mentek hozzá, a vállalkozás kiköltözött a fő útra, és bővítették a kínálatukat. Ma már szinte mindent főznek, amire van igény, így magyaros, olaszos és kínai ételeket is. Nagyon sok a vendégük, a többség csomagoltan viszi magával a kiválasztott terméket.

Az utcai étkezdék reneszánszát az is segíti, hogy a rohanó életmódunkba remekül beilleszthető. Felmerülhet a kérdés: hogy lehet az ár kedvezőbb, ha a minőség kifogástalan? Erre a szakértők szerint a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy sokkal kisebb a befektetési és az üzemeltetési költség. Az étkezdék jellemzően kicsi helyiségben működnek, így a bérleti díj vagy a vásárlási ár is kedvezőbb egy nagy, étterem bérlésénél, kialakításánál, megvételénél. A kisebb helyiség elég, mivel a koncepció szerint a vendég vásárol, majd gyorsan helyben elfogyasztja, vagy sokszor azonnal tovább is áll, az ételt viszi magával – a lényeg, hogy rövid ideig tartózkodik ott. Kiszolgáló személyzetből is kisebb létszám elegendő, így a rezsiköltség mellett a járulékok is alacsonyabbak.

A hatóság figyel

A hatóságok a kis étkezdéket, utcai árusokat is ellenőrzik, az igazi visszajelzést azonban tőlünk, a fogyasztótól kapják. Nem látunk be a színfalak mögé, a sok apró jel alapján azonban eldönthetjük, megvesszük-e az ételt.

A Nébih (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal) munkatársai a következőkre hívják fel a figyelmet. Egy jó lángosos környékén nem lehet átható, égett olajszagot érezni. A nyers gyros-nyárson baktériumok lehetnek. Figyeljük meg, hogy a gyros-nyársat folyamatosan forgatják-e, minden oldalát egyenletesen átsütik-e. Bizalommal lehetünk a hely iránt, ha a húst csak a rendeléskor vágják le. A köretet megfelelő hőmérsékletre beállított melegen tartó pultban, forrón kell tárolni, a salátákat, önteteket pedig hidegen.

Nem vonzó az a hely, ahol piszkos a pult, vagy a kiszolgáló köténye égett olaj- és hússzagot áraszt.