Gyűlt a szeretet a cipősdobozokban Bátaszéken is

Második alkalommal rendezték meg Bátaszéken a „cipősdoboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtő akciót.

Országos mintára – ahogyan Dombóváron és Pakson is – szervezték meg tavaly az első adománygyűjtést Bátaszéken, ami rendkívül sikeresen zárult. − Egy egész kombi autót telepakoltunk tavaly – mesélte Berkó Gabriella szervező. Idén is hasonló érdeklődésre számítanak. − Tavaly, talán december leghidegebb napjára esett a rendezvény, mégis sokan eljöttek. Idén szerencsénk van, nem esik, nem havazik, és nincs is annyira hideg – mondta. Valóban, beszélgetésünk után rögtön jöttek, hozták a csomagokat. Az adományokért cserébe forralt bort vagy forró teát kínáltak. − Remélem, ha más nem is, de a finom forralt bor illata becsalogatja majd az embereket – nevetett Berkó Gabriella.

Az idei adománygyűjtés azért is kiemelten fontos, mert a bátaszéki gondozási központ család- és gyermekjóléti szolgálata hagyományos bolti adakozó akciója elmaradt. Az adományokat, ahogyan tavaly, úgy idén is nekik ajánlják, a rászoruló családok gyermekei kapják majd meg a kedves kis ajándékokat, amelyből idén is sok érkezett, és amiért Gabriella, a szolgálat és minden bizonnyal a családok is nagyon hálásak lesznek.

