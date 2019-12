Gyurkovics János lett Szekszárd alpolgármestere

Közel hetven napirendi pontot tárgyalt nyílt és zárt ülésen a szekszárdi közgyűlés december 23-án.

Ezen pontok közül az első az Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakció által készített Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint függelékeinek jóváhagyása volt. Mint az az ülésen el is hangzott, a közgyűlés bizottságainak megerősítése elvi kérdés volt. Míg korábban három, ezután öt bizottság működik majd. Szintén újdonság, hogy a hétnél több tagot számláló frakció a polgármesteri hivatalban irodára és iroda vezetőre jogosult, jelen esetben ez az ÉSZ-re vonatkozik, hiszen nyolc képviselője ül a közgyűlésben. Azt, hogy a hét tagú Fidesz frakciónak ugyanez nem jár, dr. Haag Éva, a Fidesz képviselője igazságtalannak tartja, de szerinte a polgármester és az alpolgármester jogkörének csorbítása is a demokrácia sárba tiprása.

Megszűnik a polgármesteri kabinet, dolgozói más hivatali munkát kapnak. A képviselők jelenlegi ülésrendjének megtartására tett fideszes javaslatot viszont elfogadták az ÉSZ képviselői.

Ami a bizottságokat illeti, az ötből háromba, közöttük a legjelentősebb hatáskörrel rendelkező gazdasági és városfejlesztésibe nem került fideszes képviselő. Utóbbiak kifogásolták ezt, és kifejtették, soha nem volt ilyen aránytalan a kisebbségi frakció részvétele a bizottsági munkában. A testület azonban az eredeti javaslatot fogadta el. A pénzügyi bizottság vezetője Máté Péter, a gazdaságié Bomba Gábor, az oktatás, sport és ifjúsági bizottság elnöke Murvai Árpád, a kultúra, civil szervezetek, városmarketing bizottságé Csötönyi László, a szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottságé Zaják Rita.

Alpolgármestert is választott a közgyűlés Gyurkovics János, a Fidesz képviselőjének személyében. Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője a szavazás előtt bejelentette, hogy teljes mértékben nem tudják támogatni a javaslatot, csupán két vokssal. Ez is elegendő volt azonban Gyurkovics János megválasztásához, és az új tisztségviselő Ács Rezső polgármester előtt letette esküjét. Az alpolgármester javadalmazásáról is döntött a testület. Ács Rezső polgármesteri illetményének kilencven százalékára tett javaslatot, Csötönyi László, az ÉSZ frakció nevében hetvenre. Végül ezt szavazta meg a közgyűlés többsége.