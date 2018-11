Ha betartják, a farmerban tett eskü is ugyanannyit ér

A legnépszerűbb még mindig az abroncsos fehér ruha és az öltöny, de a hölgyek egyre gyakrabban beérik egy kisestélyivel. Arra is volt már példa, hogy a párok farmerben, vagy rövidnadrágban mondták ki a boldogító igent a megyében.

Simontornyán idén eddig tizenöt pár fogadott örök hűséget egymásnak, és még két esküvő várható, az utolsó november 23-án. Regölyben mindössze két házasságkötés volt. Ezeken a vidéki hagyományoknak megfelelően fehér ruhában álltak „oltár elé” a lányok, és a násznép lakodalommal ünnepelte a jeles napot. Ezen a héten még egy pár esküszik örök hűséget egymásnak, ők azonban egyszerű, kéttanús szertartást kértek.

Diósberényben idén nem volt házasságkötés, előreláthatólag már nem is lesz. Tavaly egy, 2016-ban egy sem, 2015-ben és 2014- ben szintén egy esküvő volt. Szerény körülmények között, elegáns ruhában, szűk körben mondták ki az igent. Vélhetően azért, mert a házasulók egy része nem fiatal pár volt.

Keszőhidegkúton sem volt idén esküvő, és nem is várható, hogy lesz. Páriban sem túl nagy a házasodási kedv, ezen általában csak egy gyermek érkezése, vagy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylése változtat. Két házasságot kötöttek ebben az évben a településen. Több már nem is várható.

Szekszárdon idén száznyolcvan esküvő volt. Többen hosszú évek óta tartó, vagy akár egy évtizednél is régebbi élettársi kapcsolatukat szerették volna szentesíteni. Decemberre pedig nyolc pár jelentkezett be házasságkötésre, a legkésőbbi esküvő 28-án lesz. Sokan időzítik ugyanis az adventi időszakra, karácsony környékére ezt a fontos eseményt. Tizenegy tervezett esküvő viszont elmaradt. Az oltár előtt azonban senki sem hagyta faképnél a párját. Arra viszont idén is volt példa, hogy olyanok kötötték össze az életüket, akik korábban már egyszer elváltak.

Dr. Molnár Kata jegyző tájékoztatása szerint péntekenként munkaidőben ingyenesen lehet Szekszárdon házasságot kötni, ekkor azonban csak az alapszolgáltatások vehetők igénybe. Péntek délutánonként és szombatonként a városháza felújított, légkondicionált dísztermében van lehetőség a szertartással egybekötött házasságkötésre, amelynek díja 25 400 forint. Ha valaki – a város területén belüli – külső helyszínt választ, az 29 050 forintos, külterületen 38 100 forintos költséggel számolhat. A körülményeket, például a díszletet, a kérelmező félnek kell biztosítania, szintén az ő feladata gondoskodni arról, hogy az anyakönyvvezető is eljusson a kívánt helyszínre és vissza.

A szertartások átlagos időtartama fél óra, bár a pénteki esküvők – a házasulandók kérésére – általában ennél rövidebbek, mindössze negyedórásak. Ilyenkor jellemzően kis- kosztümben és nadrág-ing összeállításban érkeznek a házasulandó felek. Az abroncsos fehér ruha és az elegáns öltöny inkább a szombati esküvőkön jellemző. A sokat látott anyakönyvvezetők azonban már nem lepődnek meg azon sem, ha valaki rövidnadrágban, vagy farmerben kívánja kimondani az igent. Erre is volt példa idén is.

Ha elmarad az esküvő, de a felek még a rendeletben foglalt időn belül mondják vissza a szertartást, akkor a befizetett esküvői díjat visszakapják. Az anyakönyvvezető pedig törli a házasságkötési szándékot az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerből.

Készülnek a nem várt helyzetekre

Az anyakönyvvezetőknek számtalan váratlan eseményre kell azonnal és felkészülten reagálni.

Többször előfordult már, hogy a párok otthon felejtették a gyűrűt, a csokrot, egyéb fontos kelléket, vagy késett az ifjú pár, sőt a násznép is. Arra is volt már példa, hogy valaki elájult az esketés közben, vagy külső helyszíni szertartások esetén elfelejtették az anyakönyvvezetőt a helyszínre szállítani.

Nem kevésbé kínos pillanatokat okozhat az is, ha nem érkezik meg a tanú.

A gyakorlott anyakönyvvezetők minden helyzetre igyekeznek gyors, kreatív és nem utolsó sorban törvényes megoldást találni.

Egy jó lagzi A Bravo zenekar idén már több mint 40 lagzin húzta a talpalávalót. Az egész nyarukat az esküvők töltötték ki, decemberben erre nem számítanak. Tíz-tizenkét évvel ezelőtt még rendszeresen hívták őket az év végén muzsikálni, most erre kisebb az igény. A legjobb bulik azok, amelyen összeszokott társaság ünnepli az ifjú párt.