Ha elmúlik a vész újraindul a munka

– A felújított tolnai és a mözsi házzal megvan a „helyük” a civileknek, kívánom, hogy legyen erejük is tevékenységük folytatásához – mondta Appelshoffer Ágnes polgármester a tolnai civil szervezetek vezetőinek találkozóján.

A MAG-Házban rendezett eseményre 19 szervezet képviselője fogadta el Baksainé Kenessei Éva, a képviselő-testület humán bizottsága elnökének meghívását, és számolt be egyesülete tevékenységéről, illetve az egész város számára nyitott programjaikról. Ezek közé olyan hagyományos rendezvények is tartoznak, amelyek nélkül ma már szinte elképzelhetetlen a város kulturális élete. Ide sorolható a május 15-i Nepomuki Szent János ünnep, az augusztus 15-i tolnai búcsú, az augusztus 20-i aratófelvonulás, a szeptemberi Brass Vegas Fesztivál, az októberi templomok éjszakája, a novemberi Szent Erzsébet ünnep, vagy az adventi időszakban a Tedd szebbé a karácsonyt! program.

Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ vezetője a három legnagyobb önkormányzati rendezvény időpontjáról is beszámolt. Az eredeti tervek alapján a Város Napját idén május 22-23-án rendeznék meg. A Bárka Fesztivál a tervek szerint augusztus 8-án zajlik majd. Az advent három hétvégéjén is rendeznek programot. Appelshoffer Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavasszal tervezett programokat minden bizonnyal későbbi időpontra kell majd halasztani a koronavírus miatt.

A civil találkozón főként az immár sok éve, akár több évtizede működő, éltesebb korú tagsággal bíró szervezetek képviseltették magukat. Jelen voltak viszont fiatal, vagy megfiatalított egyesületek, így a Szabadidős Ifjúsági Kreatív Alkotók (SZIKRA) és a Tolna Megyei Ebtenyésztők és Ebtartók Egyesülete tolnai képviselői is.