Ha milliárdot nyerne a lottón

Erős többségben vannak azok, akik nem költöznének, ha nyernének egymilliárd forintot. Attól azonban nem zárkóznának el, hogy egy nyaralót vásároljanak a Balatonon vagy külföldön.

Mit tenne, maradna, vagy menne, ha nyerne egymilliárd forintot. A többség maradna jelenlegi lakóhelyén, de a költözni szándékozóknak is csak ötöd része kezdene külföldön új életet – derül ki az Otthontérkép Csoport legfrissebb, csaknem kétezer válaszadó véleményét összegző online felméréséből.

A válaszadók 66,3 százaléka a meggazdagodást követően a törzshelyét itthon megtartaná, de nem zárkózna el attól, hogy például egy nyaralót vásároljon az ország határain kívül.

A külföldre költözők preferenciája országok tekintetében széles skálát mutat.

Értelemszerűen többen választanák Ausztriát, feltehetően annak közelsége miatt, de népszerű a mediterrán térség is, úgymint Olaszország és Spanyolország. Sokak kedvence még Svájc, a Skandináv országok, Anglia és az USA is. Érdekes, hogy a külföldre vágyókhoz képest ebben az esetben jóval magasabb (13,7 százalék) azok aránya, akik saját tanyára, birtokra vágynának.

– Kettős mozgást figyelhetünk meg, amit most ezek a számok is alátámasztanak: egyrészt – nyilván a több munka- és szórakozási lehetőség, a többféle szolgáltatások miatt – még mindig sokan jönnének a fővárosba, másrészt viszont a fővárosiak közül is sokan választanának egy kisvárost vagy üdülőkörzetet a nyugalmasabb élet, a tisztább levegő reményében, ráadásul még olcsóbban is megúszhatják mindezt a fennálló árkülönbségek miatt – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szakértő szerint mindkét trend fontos információ az ingatlanfejlesztők számára, akik egy-egy régió, megye, város lakóinak vásárlóerejét, demográfiai adatait és az országon belüli vándorlást is figyelik, amikor beruházást terveznek. Hozzáfűzte: a két évvel ezelőtt készített hasonló felméréshez képest többen képzelik el az életüket egy önálló családi házban. Most a kérdőívet kitöltők több mint fele nyilatkozott úgy, hogy legszívesebben egy családi házat építene ebből a pénzből, mellőzve a felesleges luxust és rongyrázást. Ugyanakkor az exkluzív igény is magasnak mondható, mert a kérdőívet kitöltők 14 százaléka vágyik villára, míg ugyanennyien egy „normális” lakásra, kicsit jobb környéken a mostanihoz képest. Többen említették még vágyálomként a passzívházat, a loft lakást, a vízparti házat és a rönkházat is, és jó néhányan építenének egy helikopter-leszállót is.

Felszereltség szempontjából a legtöbben a kikapcsolódást biztosító dolgokra áldoznának, így például wellnessrészlegre, kicsivel kevesebben fordítanának nagyobb figyelmet a biztonsági rendszerre. A válaszadók közel harmada inkább az alapanyagok és felszerelések minőségére helyezné a hangsúlyt, míg közel ugyanennyien egy saját borospincét képzelnének el otthonukban. A szerteágazó igények között több esetben felmerül még az okosotthon kialakítása és egy saját műhely megépítése is.

Virág-Főfai Ágnes: Nem is kérdés: maradnék Szekszárdon. Hogy miért? Itt van a családom és a barátaim. Egyszerűen nem tudnám őket itt hagyni. Azon persze elgondolkodnék, hogy vegyek-e egy nyaralót a Balatonon. A barátnőimmel hét évig jártunk le Siófokra nyaralni, ezért ez a város a szívem csücske. Ha ingatlant vásárolnék, Siófokon tenném azt.

Perkátai Julianna: Nem költöznék sehova, maradnék Szekszárdon. Már utazni sem szeretnék sehova, pedig amikor fiatalabb voltam, szívesen mentem. Ha nyernék a lottón, mindenkinek adnék a pénzből, aki anyagi segítségre szorul szűkebb és tágabb környezetemben. Beteg gyerekeket támogatnék, és kapna belőle az egykori munkahelyem, a kórház is.

Molnár Csaba: Az biztos, hogy nem költöznék el. És az is, hogy a munkahelyemtől sem válnék meg. Legfeljebb nem nyolc órában dolgoznék itt, csupán négyórás műszakban, és több időt szánnék a kedvtelésemre. Nem vásárolnék nyaralót, vennék viszont egy szőlőbirtokot Szekszárdon vagy Villányban, és szőlészkednék, borászkodnék. Ez lenne a nyaralás is.