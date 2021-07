Ha nem is tűkön ülve, de nagyon várják a ponthatárok közlését

Ma dől el, hogy a végzős középiskolások közül kinek sikerült a felvételi és melyik felsőoktatási intézményben folytathatja a tanulmányait. Ez például azt jelenti, hogy az érintettek idegei egészen a felvételi ponthatárok közléséig pattanásig feszülnek.

A felvételi pontszámítás továbbra is 500 pontos rendszerben történik. Az UniLife.hu összeállítást közölt a tavalyi bejutási ponthatárokról. Ebből az összegzésből kiderül, hogy „a legbrutálisabb ponthatárt az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra osztatlan tanárképzése hozta 490 ponttal. A patinás fővárosi egyetemre egyéb szakokon sem volt egyszerű bejutni: a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; latin nyelv és kultúra tanára szakhoz is 474 pont kellett. Ennél csupán kettővel kevesebb, 472 volt elég a jogászképzésen az állami ösztöndíjas helyhez. Ugyanehhez a szakhoz a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 458 pontra volt szükség.”

Palásti Anna idén nyár elején érettségizett a Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikumban. Nem tagadja, hogy izgul, de azért, mint a beszélgetés alapján kiderül, mégsem ez az érzés határozza meg életének minden percét.

– Mindig is kedveltem és most is kedvelem a nyelveket – mondta el a közgazdasági szakot végzett, pörbölyi illetőségű fiatal. – Kezdetben a német nyelvet tanultam, ehhez társult később a francia, majd az angol. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy célszerű lenne felsőfokon ötvöznöm a nyelvek, valamint a közgazdaság iránti vonzalmamat. Ezért jelentkeztem a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodási szakára. Nem állami, hanem fizetős helyre, előbbire ugyanis többszörös a túljelentkezés és ott kisebb esélyem lenne. Amennyiben felvesznek a fizetős helyre, akkor számíthatok a családom anyagi támogatására. Ha pedig most nem jutok be az egyetemre, akkor egy évre elmegyek dolgozni, szándékaim szerint nyelvvizsgát teszek, és megszerzem a jogosítványt. Jövőre pedig újra próbálkozom.

Benedek Boldizsár, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium biológia-kémia tagozatos diákja a Gödöllői Szent István Egyetemre adta be jelentkezését.

– Nagyapám, a varsádi gazdaságot vezető Czikk László is adott impulzusokat ahhoz, hogy megpályázzam az egyetem mezőgazdasági mérnöki szakát – mondta Benedek Boldizsár. – Érdekel a tógazdasági halgazdálkodás, részben az említett családi indíttatás okán, részben meg azért is, mert első számú hobbim a horgászás. Ugyancsak felkeltette figyelmemet az állattenyésztés, úgy a szarvasmarha, mint a bárány ágazat, ebből következően pedig az élelmiszeripar is. Ami a felvételi ponthatárt illeti, nagyjából 280 ponttal lehet egyetemre kerülni, én úgy érzem, jó érettségi eredményem okán is, hogy elérem ezt a szintet. Ezzel együtt azért megvan bennem is az a természetes izgulás, ami majd csak a ponthatárok csütörtök esti kihirdetésekor ér véget.

Borítóképünkön: Benedek Boldizsár (balról), Scheidler Dávid és Dancs Zsófia reményekkel telve ülnek a bonyhádi gimnázium előtt