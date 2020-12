Ha tehetné, ajándékba oltást kérne a bátaszéki háziorvos

Az elmúlt hét is tele volt eseménnyel. Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos naplója szerint a halál szele mindenkit megérintett a városban. Eltemették dr. Sziklai Lajos címzetes főorvost, aki munkája során fertőződött meg a koronavírussal. Az emberek ma már egyedül a védőoltásban bíznak.

Csendes a rendelő környéke. Nem kérdezik, hogy mi történt. Mindenki tudja, hogy a fekete zászló kiért leng a rendelő falán. Sziklai doktor halálhíre futótűzként terjedt szét. Sorra hívtak a kollégák, írta naplójában dr. Kovács Klára háziorvos. A páciensei úgy fogalmazták meg a veszteséget: „Nem tudom, hogy hogyan lesz tovább, harminc éve volt az orvosom.” Tájékoztattunk mindenkit a helyettesítés és gyógyszer írás rendjéről.

– A megemlékezésen kívül azért írtam újra a történtekről, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Orvos a betegért, orvos az orvosért, beteg az orvosért.

A mögöttünk levő hét napban hat városlakó halt bele a koronavírus-fertőzésbe, illetve ennyiről tudok. Bátaszéken ezzel tízre emelkedett a járvány halásos áldozatainak a száma. A „többségében idős” állítás igaz, de hárman közelebb voltak a hatvanhoz, mint a hetvenhez.

Másfél hónapja jelezték a járványügyi szakemberek, hogy decemberben a vírus terjedése lelassul, a napi új esetek száma stagnál, ugyanakkor a halálozások számában emelkedés várható. Nálunk így van. Megnyugtató, hogy az előrejelzések rendre bejönnek.

A halál szele mindenkit megérintett. Sziklai doktor asszisztense is belázasodott a karanténban. Én is figyelgettem magamat, mert többször vizsgáltam és kezeltem Lajost. Nem merek köhinteni, mert ezzel magamon kívül másokat is megijesztek, mondta dr. Kovács Klára.

Ügyeletben minden doktor egy ágyban alszik az egymást követő estéken. A szállodákat becsukták, hogy ne legyen forró ágyváltás, de az ügyeletet nem, pedig mi fokozott kockázatnak vagyunk kitéve. Érthető, hogy mindenki nagyon örült a negatív antigénteszt-eredményeknek. Egy munkatársunk a tesztelés után, másnap lázas lett és köhécselt. Elképesztett az esete. Covid gyanúsnak tartottam. Harmadnapra a gyors-tesztje pozitív lett. Mivel üzemorvosként én vettem tőle mintát, már arra gondoltam, hogy az átlagosan ötnapos lappangási idő miatti önmegfigyelés újra kezdődik, és ennek soha sem lesz vége.

– Jó hírt mondott Szlávik doktor a Covid utáni tünetektől szenvedőknek. A betegek 3–6 hónap alatt meg fognak gyógyulni! Egyszer csak vége lesz az éjjeli mellkasi fájdalomnak és égő érzésnek, alvászavarnak. Ez a tapasztalat. Az elhúzódó tüneteket az magyarázza, hogy az enyhe esetek egy részén elvégzett CT-vizsgálat eredménye kóros volt. Enyhe esetekben is drámai volt a kép.

Nálunk volt olyan nap, hogy öt páciensnek kértem mellkas röntgent az elhúzódó fájdalom miatt. A karanténozott betegek csak a határozatuk bemutatása után mehetnek be a rendelőintézetbe. Nem elég a beutaló és időpont, a megszüntető határozat is kell. Ennek elővarázslása nem egyszerű feladat.

– Korán reggel elmentem a piacra. Lámpafénynél vásároltam. Az áru szép volt. A hallott információk megdöbbentettek. Újabb halottak neve hangzott el. Leellenőriztem, sajnos ez igaz volt. Az utána elhangzottakat nem hagyhattam szó nélkül, muszáj volt kritikával illetnem.

„Még tavasszal átestem a koronán, akkor két hétig nagyon beteg voltam.” „Nem valószínű, hogy ez igaz, mert mint utólag kiderült, akkor alig volt vírus az országban. Tudod mit, menj és csináltass magadnak IgG ellenanyag tesztet, és akkor megtudod az igazságot.” „Szedek 2-3 ezres vitamint, de nem patikában vettem, hanem a lányom küldte külföldről.” „Ja, mi van benne több ezer?” Csend következett.

Én úgy gondolkodom, hogy ha valamihez nem értek, akkor kikérem a szakember véleményét, akit az adott esetben gyógyszerésznek hívnak. Minden készítmény lehet méreg, ha nem a megfelelő embernek és nem megfelelő dózisban adjuk.

– Egy covidos a telefon másik végén. „Káprázik a szaglásom! Olyat érzek, ami nincs. Régóta nem éreztem ilyet”, mondta nevetve a férfi beteg. A felesége évekkel ezelőtt meghalt, de most mindennek olyan illatát érezte, amit a férfiak csak fenséges jelzővel szoktak illetni.

Megnyugtattam, hogy hasonló pozitív élménye másnak is volt, bár a fáma ott csak arról szólt, hogy a lakás legkisebb helységében citrom illat volt, pedig nem használnak illatosítót. Mások is jelezték, hogy nem szaglásvesztés, hanem a szaglás­zavar az egyik tünetük. Ők mind enyhe esetek voltak, így teli tüdőből könnyen mesélték az élményeiket.

Egy női páciensem úgy megörült a negatív teszt eredményének, hogy boldogan ezt mondta: „én nagyon szeretem a doktornőt.” Megköszöntem a kedvességét, és mondtam neki, hogy lesz még egy teszt, mert az elsőt állnegatív eredménynek tartom. A második eredmény ismertetésekor megkértem rá, hogy tartózkodjon az érzelmi megnyilvánulástól, mert az kellemetlen lett volna neki is és nekem is. A negatív eredménye alapján ugyanis: „utálom a doktornőt” értékelésre számítottam. Jót nevettünk ezen mind a ketten.

A Pfizer az egészségügyi dolgozóknak rövidesen grátisz ad védőoltást. Nagyon várom, hogy megkapjam. Utána tíz nap múlva kialakul a védettség. Nem kapjuk el, és nem terjesztjük a vírust. Ha valaki megkérdezné, milyen ajándékot szeretnék karácsonyra, én oltást kérnék. Csak erre az egy dologra van szükségem, ami anyagi természetű. A szeretetet megkapom, mert magam is bőven mérem.

