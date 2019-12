Halaszthatatlan ügyekben döntöttek

Ismét összeült a szekszárdi közgyűlés. És bár alpolgármestere és bizottságai változatlanul nincsenek a város önkormányzatának, a testület döntött néhány halaszthatatlan kérdésben.

Az előzetes tervekkel ellentétben nem döntött a szekszárdi közgyűlés rendkívüli ülésén a bizottsági tagokról, ezt a napirendi pontot ugyanis levetette a megtárgyalandók listájáról az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) frakciója. Az alpolgármester személye pedig nem is szerepelt a napirendi pontok között. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata viszont igen. És bár magát az SzMSz-t nem fogadta el a testület, abban sikerült előrelépni, hogy a többséget képviselő ÉSZ előterjesztését dr. Molnár Kata jegyző átnézi. Azt a hivatal vezető leszögezte, hogy ő maga nem lehet előterjesztő, politikai kérdésekben sem ő, sem a hivatal nem dönthet, és ugyanígy nincs kompetenciájuk abban sem, milyen bizottságok működjenek, és azoknak mi legyen a hatásköre.

Az is kiderült, hogy a közgyűlés várhatóan december 23-án összeül, és elképzelhető, hogy ezen a napon lesz közmeghallgatás, ezeket szintén az ÉSZ frakció indítványozta.

Mint azt Ács Rezső polgármester elmondta, a most szerdai rendkívüli ülést azért is fontos volt összehívni, mert a testületnek jóvá kellett hagynia egy közbeszerzési eljárás eredményét. Eszerint a Tesco készíti azokat a csomagokat, amelyet a városban élő idősek kapnak karácsony előtt. Az eredményt a grémium elfogadta. A pakkokba részben tartós élelmiszerek kerülnek, de olyan dolgok is, amelyeket a nyugdíjasok tovább ajándékozhatnak.

Szintén fontos volt ismertetni a képviselőkkel, hogy a szociális tűzifára vonatkozó közbeszerzés eredménytelen volt. A közgyűlés egyelőre ezt hagyta jóvá, ám a képviselők beszéltek arról is, hogy újra ki kell írni az eljárást. Kiderült, hogy bár október elején mind a százhetvenhét kérelmet elfogadták, a november 26. és 29. közötti néhány napban, amikor a tűzifát árusító cégek jelentkezhettek volna, nem érkezett egy értékelhető ajánlat sem.

Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője szerint meg kell kérdezni azokat a vállalkozókat, akik korábban részt vettek a pályázatban, hogy most mi a távolmaradásuk oka. Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt javasolta, hogy könnyítsenek a feltételeken, így változtassanak a kötbérrel kapcsolatos kitételeken. Az is felmerült, hogy ha szükséges, több helyről kell beszerezni a szociális tűzifát.

Döntött a közgyűlés arról is, hogy benyújtja támogatási kérelmét a térségfejlesztési feladatok ellátására. Ez lényegében az a körülbelül kétmilliárd forintos csomag, amelyről Süli János miniszterrel a városvezetés már hónapok óta egyeztet. Eszerint közel egymilliárd forint jut az oktatás és az egészségügyi ellátás fejlesztésre, pontosabban önerőre olyan TOP-os pályázatokhoz, amelynek révén megvalósulhat például a Dienes és Baka iskolák energetikai felújítása vagy a szőlőhegyi bölcsőde építése és óvoda felújítása, illetve az új ügyeleti központ kialakítása. A Béke telep és az Epreskert vízrendezéséhez hatvanmillióval járul hozzá ez az új keret.

A napirendi ponton belül zárt ülésen tárgyalták a képviselők azt az alpontot, amely a Keselyűsi csomópont átépítésére vonatkozik. Végül ezzel együtt fogadták el a képviselők az előterjesztést.