A hallé és a töltött káposzta a sláger

A karácsonyi asztal kiemelt helyet kap az ünnepek alatt. Körülötte foglalnak helyet a vendégek és a családtagok. Nem mindegy, mit kínálunk rajta, vagyis mi a menü, de az is számít, hogyan díszítjük fel. A háziasszonyok listákkal a kezükben járják már a boltokat.

A megyében nagy népszerűségnek örvendenek a halételek. Annak ellenére, hogy a hal kedveltsége ilyenkor igen magas, a megkérdezettek többsége évente egyszer-kétszer eszik halat, karácsonykor, illetve néha hétvégenként halászlé formájában. Mézeskalácsot is sok családban készítenek. Ha már a süteményeknél tartunk, sok háziasszonynak azzal kell szembesülnie, bármennyire is szeretné, nem jut ideje elkészíteni a bejglit, vagy az ünnepi tortát. Több megyei cukrászda is számított erre, így náluk házias jellegű mákos, diós, aszalt szilvás, gesztenyés, csokis és nutellás bejglivel, valamint nagyon sokféle – különleges és hagyományos – ünnepi tortákkal várták az édességet kedvelő vásárlóikat. A karácsonyi asztalon szinte kötelező a halhús, ilyenkor néhány nap alatt annyi pikkelyest adnak el, amennyit év közben egy átlagos hónapban szoktak. A ponty számít a legnépszerűbb halnak. Sokan szeretik vegyíteni a levesben a különféle halfajtákat. Sütéshez inkább a kárászt és az amurt ajánlják, de jó választás a busa is. A csukát nehéz beszerezni, a süllő drága, és tárolni sem könnyű, de az igény is kicsi ezekre, csakúgy, mint az olcsóbb halakra. Persze, nemcsak a halból fogy ilyenkor, hanem más húsokból is. Sokan vásárolnak karácsonyra pulykát, akár egészet, akár combját, mellehúsát, – szalonnával tűzdelve, vagy aszalt gyümölccsel töltve – illetve csirkehúst, sertést, marhát. Van, aki töltött káposztát készít szentestére, ennek is nagy hagyománya van.

Ahhoz hogy teljes legyen a vacsora vagy az ebéd, bort sem árt kiválasztani a megfelelő ételhez. Az első és talán legfontosabb szabály hogy éhgyomorra nem fogyasztunk bort, így érdemes a vendégeknek egy kis előételt felkínálni. A fehér húsokhoz, fehér bort, míg a vörös húsokhoz vörös bort kell felszolgálni. A nem túl erős és nem túl fűszeres ételek mellé a könnyű borok illenek. Főtt halakhoz leginkább a olaszrizling illik. Pecsenyékhez az erős borok illenek jól, a vörös húsos sültek mellé a kékfrankos. A szárnyasból készült ételek mellé a fehér borokat kínáljunk, de a kacsához, vagy libához a vörösborok illenek jól.