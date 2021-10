Halottak napján kigyúlnak a fények

Sorban, egymás után kigyúlnak a színes mécsesek és a hófehér gyertyák a temetők sírjain. A pislákoló lángok együttese alkonyattól fény­özönné válik, és azt jelzi, hogy halottak napja van. Rokonok, barátok, ismerősök keresik fel koszorúikkal, virágcsokraikkal ilyenkor a béke szigeteit, egykor volt szeretteikre emlékezve.

A Panteon Kegyeleti Kft. által fenntartott sírkertek is kiváltképp készülnek erre a háromnapos időszakra, a megnövekedett látogatói létszám méltó fogadására. Nyakas Gábor, a cég ügyvezetője évek óta visszatérően és részletesen tájékoztatja lapunk olvasóit az időszerű tudnivalókról, ez alkalommal is erre kértük.

– Hadd bocsássam előre, hogy tavaly ilyenkor még a pandémia erőteljes jelenlétével kellett számolnunk, sajnos mindennapi munkánkban is – kezdte az ügyvezető. – Azaz a koronavírus miatt megnövekedett a halálozás. Manapság ez az életeket követelő veszély gyengült, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt. Ezzel együtt a temetési számainkat szerencsére lényegében már nem növeli a járvány.

A munka ilyenkor, halottak napja előtt, most is ugyanaz, mint korábban. A Panteon temetőiben – ez nem is lehet másképp – általában is ügyelnek a rendre, a rendezettségre, de a jeles napok előtt az alkalmazotti csapat a legapróbb részletekre is nagy gondossággal figyel. Zajlik a letört ágak, gallyak, részben a lehullott falevelek összeszedése és minden olyan akadályozó tárgy eltávolítása, mely a közlekedést nehezítené. A hulladék eltakarítása rendszeres, napi munka, tehát a látogatókat tiszta temetők fogadják. A tisztaság megőrzése érdekében Nyakas Gábor azt kérte, hogy elszáradt virágokat, régi koszorúkat és az időjárás által tönkretett kegytárgyakat a hozzátartozók, ismerősök az ötven-száz méteren belül mindenütt megtalálható hulladéktárolókban helyezzék el.

A közlekedéshez kapcsolódva hozzátette, hogy halottak napján a főkapuk mellett nyitva lesznek a temetők oldalkapui is. A sírokat alapvetően gyalog lehet, illetve kell megközelíteni. A Panteon, ahogy korábban, most sem kifogásolja, ha nehezen mozgó idős emberek, mozgásukban korlátozott személyek személyautót vesznek igénybe szeretteik sírjainak felkeresésekor. Ilyen esetekben nemcsak ajánlott, hanem egyenesen kötelező az óvatosság, odafigyelés, hiszen a parcellák közötti, keskeny utak nem az autós közlekedésre vannak méretezve. A láthatóság és láttatás okán erősen javallott a napközbeni autós megközelítés. Azt viszont senki nem veheti rossz néven, hogy a csak kényelemszeretet, avagy épp anyagszállítás miatti temetői autózáshoz a Panteon munkatársai nem járulhatnak hozzá.

Ha már szó esett az esetleges anyagszállításról, akkor érdemes Nyakas Gábor kijelentését szem előtt tartani. Azaz, a halottak napja a kegyelet napja. A fenntartó azt sem támogathatja, hogy egyes látogatók – tekintettel a szabadidőtöbbletre – ekkor szeretnének elhunytjaik sírján különböző szakipari munkát elvégezni. A takarításnak, rendezésnek nincs akadálya, de például a sírra való, mégoly csekély ráépítés eleve engedélyköteles tevékenység, nem is beszélve arról, hogy az efféle munka akkor és ott másokat is zavarna.

– Temetőink többségében a jövő hét végéig reggel hét órától este nyolc óráig várjuk tisztelt látogatóinkat – közölte Nyakas Gábor. – Az október 30-a és november elseje közötti három napban pedig egész nap nyitva tartjuk a főkaput. Ezeken a napokon egyébként a rendőrség is megerősített felügyeletet lát el a temetői helyszíneken.

Az ügyvezető végezetül egy új kezdeményezésről is hírt adott. November elsején, hétfőn 16 órai kezdettel Szekszárdon, az Alsóvárosi temetőben a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete mindenszenteki mécsesgyújtásra várja az érdeklődőket. A résztvevők közösen alkotják meg azt a fényinstallációt, mécsesképet, mely a szeretet fényét szimbolizálja.

Mindenszentek: hideg ősz

bolyg a szellem fázva,

fázó népség temetőz

sírokon gyertyázva.

Jaj az év temető,

mindennap egy holt,

minden napra minden éj

ráírja, hogy: Volt.

(Babits Mihály)