Hamarosan itt a karácsony, hangolódjunk a közelgő ünnepre

Tolna megye városaiban már gőzerővel készülnek a kulturális intézmények és önkormányzatok az év végi programokra. Az új korlátozó intézkedések nem befolyásolják nagyban ezek megvalósítását, de természetesen a mindenkor hatályos járvány­ügyi szabályok szerint lehet majd látogatni a rendezvényeket.

Szekszárd A Babits Mihály Kulturális Központ készül az ünnepi időszakra, az adventi programsorozat rengeteg izgalmas műsorral várja majd az odalátogatókat, szabadtéri és beltéri rendezvényekkel egyaránt. Advent első vasárnapján a gyerekeknek kedveskednek, november 28-án a Kicsi Gesztenye Klub előadását tekinthetik meg a családok.

Sztárfellépőkből sem lesz hiány, a Cotton Club Singers, a Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János is fellépnek majd. A Vadak Ura című családi nagymusical december 19-én kerül bemutatásra a kulturális központban. Az Adventi Vasárnapok programjai megtekinthetőek a kulturális központ honlapján.

Az adventi programok a Garay téren december 7. és 17. között, hétköznapokon, míg a Béla király téren november 28. és december 22. között, minden nap, várják az érdeklődőket. Az adventi vásár a hagyománynak megfelelően a Garay téren kerül megrendezésre.

Bonyhád Megrendezésre kerül a III. Völgységi Advent, amely sajnos a tavalyi évben a járványhelyzetre való tekintettel elmaradt. Lukács József, a művelődési központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy a programsorozatnak a Kaszinókert ad otthont, és az adventi időszak minden szombatjára szerveznek rendezvényeket.

– Az események tematikája úgy épül fel, hogy minden alkalommal lesz egy gyerekeknek szóló előadás, illetve egy felnőtteknek szóló produkció. Nincs advent vásár nélkül, ennek megfelelően színes kínálattal várjuk az érdeklődőket, ahol forralt bor, kürtöskalács és hasonló finomságokon kívül színvonalas kézműves termékek is megtalálhatóak lesznek. A gyerekeknek játszóházzal, a felnőtteknek karácsonyi szelfipaddal is kedveskednek. Jótékonysági sütivásárt tartanak december 11-én a helyi rászoruló gyerekeknek az Életút Egyesület szervezésében.

Paks A Csengey Dénes Kulturális Központ 21 napos programsorozatot tervez, amely november 28-től december 19-ig tart az Atom téren és környékén – tudta meg lapunk Cselenkó Erikától, a központ kulturális szervezőjétől. A szokásoknak megfelelően, péntektől vasárnapig koncertek lesznek az adventi udvarban felállított színpadon. Pénteken gyermek­előadásokkal, szombat, vasárnap pedig helyi és országosan ismert fellépőkkel várják a látogatókat. Mind a négy vasárnap 16 órakor gyújtják meg az adventi gyertyát.

A Csengey Dénes Kulturális Központ előtt egy ötméteres karácsonyfát, valamint fűtött rendezvénysátrat állítanak fel, ahol minden hétköznap gyermekprogramokat, kézműves foglalkozásokat szerveznek a kisebbeknek. Mindhárom adventi szombaton a felnőtteket is várják az Adventi Kuckóba, ahol karácsonyi manót, mézeskalács-házikót és szaloncukrot is lehet majd készíteni. Paks önkormányzata, a kulturális központ és a helyi Kistérségi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együtt karácsonyi gyűjtést szervez a rászorulók részére, ehhez várják a szétosztható ruhákat, valamint a cipősdobozokba összegyűjtött ajándékokat. Emellett Szelfizz csúnya pulcsiban akciót és kincskereső játékot is hirdetnek.

Tamási „Ünnepvárás” Tamási Advent 2021 címmel rendezik meg a programsorozatot a városban november 28-a és december 31-e között. Advent első vasárnapján adventi kézműves vásárral, étellel, itallal, mézeskalácsfalu építésével, adventi kézműves foglalkozással, nagy adventi koszorú díszítésével, ökumenikus áldással, gyertyagyújtással, a Szent Cecília Katolikus Zenekar műsorával várják az érdeklődőket a művelődési központban. Az est sztárfellépője Tolvai Reni.

Advent második, harmadik és negyedik vasárnapján és egyéb napokon hasonló programok lesznek, köztük zongora-kamaraest, a Smooth Criminals Brass Band, a Pántlika néptánc együttes, a Katolikus Általános Iskola, a Würtz Ádám Általános Iskola énekkara és a Tamási Koncert-Fúvósszenekar műsorával, valamint sztárfellépőkkel. Szilveszterkor batyus bált tartanak a Philips Zenekarral, majd óévbúcsúztató tűzijáték veszi kezdetét.

Bátaszék A helyi önkormányzat készül az adventi ünnepekre, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester. Nagyon bíznak abban, hogy a koronavírus-járvány nem keresztezi a terveiket. December közepén a hetven éven felülieket köszöntik ünnepséggel, amely immár évtizedes hagyomány.

A másik tradicionális rendezvény az adventi forgatag, melyet a Piac téren felállított sátorban tartanak a lakosság és a civil szervezetek közreműködésével. A kulturális programok mellett forralt borral, zsíros kenyérrel kínálják az érdeklődőket. Közben saját készítésű kisebb tárgyakat árusítanak, ennek bevételét a rászoruló családoknak adják. A rendezvényeket azonban csak akkor tartják meg, ha biztosítva látják annak biztonságos lebonyolítását.

Nagymányok A helyi közművelődési központ jótékonysági felhívással, valamint rendezvénnyel készül az ünnepi időszakra. – Szeretnénk, ha megvalósulna a már hagyományossá vált Mindenki Karácsonya című rendezvény, a helyi kórusok, az iskola és az óvoda közös együttműködésével. Továbbá a helyi rászoruló gyerekeknek gyűjtünk ajándékokat, hogy örömöt csaljunk a kicsik arcára – mondta el lapuknak Huckerné Linde Judit, a művelődési ház megbízott igazgatója.

Adni jó! Az ünnepek közeledtével a legtöbb helyen gyűjtést és jótékonysági rendezvényeket szerveznek. Szekszárdon a Mentálhigiénés Műhely a Magyarországi Német Színházzal (DBU) karöltve ismét megszervezi december 7–17. között a Garay téren az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” hagyományos szabadtéri karácsonyi programsorozatot. Ebben az időszakban minden hétköznap délután fél 5-től tartják programjaikat a Szekszárdi Advent társrendezvényeként. Pócs Margit főszervező, a Mentálhigiénés Műhely elnöke elmondta, hogy lélekmelegítő művészeti bemutatókkal, karitatív jótékonysági programokkal, szeretnének karácsonyi hangulatot varázsolni a térre. A szeretet ünnepére készülve a legtöbbünkben feltámad a vágy, hogy segítsük embertársainkat, szeretnénk szolidaritást vállalni valamilyen módon. Nem csak országos jótékonysági kezdeményezésekhez csatlakozhatunk, érdemes helyi szinten is érdeklődni a civil szervezeteknél, önkormányzatoknál. Ha pedig erre még sincs lehetőség, akkor idén is lehet csatlakozni a cipősdoboz-akcióhoz vagy a Mikulás-­gyár kezdeményezéséhez is.

Borítóképünkön: Tavaly a Télapó köszöntötte a kicsiket Szekszárdon, a Béla király téren