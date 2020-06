Hamarosan megérkezik a hazai sárgadinnye

Pár héttel ezelőtt megjelentek a forgalmasabb utak, csomópontok környékén a dinnyeárusok, általában ott, ahol majd egy hónap múlva a hazai fajtákat is kínálhatják. A többségük kereskedő és nem termelő, bár akad arra is példa, hogy az a termelő árusít, akinek majd pár hét múlva lesz saját dinnyéje is, s addigra bejáratja a helyet. A hazai sárgadinnye tíz napon belül már a boltokban lesz, míg a magyar görögdinnyére egy hónapot várni kell.

Paks, Szedres, Tengelic, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel Tolnában. A megyei dinnyések azt mondták, ha végre megérkezik a meleg idő, június legvégén már beérhet a szántóföldön termesztett görögdinnye is. Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is a tagja, több évtizede foglalkozik a gyümölcs termesztésével. Tőle kérdeztük, hogyan áll most a hazai dinnye. – Megy minden a maga útján. A május a vártnál ugyan hűvösebb volt, és éjszakánként alaposan lehűlt az idő, így a dinnyék fejlődése kicsit lelassult. Ennek ellenére a sátorban nevelt sárgadinnye tíz napon belül már beérik, nagyobb mennyiségben is ott lehet az üzletekben. A nagysátor alatt nevelt görögdinnye június vége körül érik be, a szabadföldi változat pedig július tizedike környékére várható legkorábban. Természetesen, ha hűvösre vált az időjárás, esős lesz a június eleje, hideg éjszakákkal, akkor csúszhat az érés ideje. Munka most is van bőven, öntözni, tápoldatozni és gaztalanítani kell a területeket. A koronavírus-járvány alatt a legnagyobb gondot a munkaerő hiánya okozta. Ez a spanyol és a görög termelőket is egyaránt érintette. Bognár János azt is elmondta, termelőként számára bosszantó azt látni, amikor a kereskedők igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy hazai az árusított dinnye. Ezen a területen nagyobb ellenőrzést remélnek az illetékes hivatalok részéről, hiszen a valódi termelőket szinte folyamatosan vizsgálják, mind a csomagolásukat, mind a minőséget, mind a termelés helyszínét, nem is beszélve a permetezési naplóról. Az egyik általunk megkérdezett – Szekszárd határában árusító – kereskedő elmondta, ők a Görögországból érkezett importból vásároltak. Újdonság most még a fogyasztók számára a dinnye, de van egy réteg, amely szívesen vásárolja annak ellenére, hogy nagyon drága még a kilója, 400-600 forintot is elkérnek érte. A nagybani piacon 300 forintért adják a viszonteladóknak a dinnye kilóját, akik nyilván erre teszik rá a saját hasznukat. Jelenleg az epernek van szezonja, így természetesen abból fogy a több. Az is igaz, a legjobb minőségű import dinnye íze, zamata sem vetekszik a magyaréval. Nálunk a klímának köszönhető, hogy annyira finom a dinnye, ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a hazai még nem érik, nincs még itt az ideje – tette hozzá a kereskedő. Tolnában maradt a területnagyság A görögdinnye nem áll rokonságban a névadó görögökkel. Pontos magyarázat nincs, hogy miért éppen ez a név ragadt rá. A görögdinnye eredetileg Afrika déli részéről származhat. Magyarországra a Balkán felől érkezett, a beszámolók szerint a XVI. században már nálunk is termesztették. Az igazi dinnyetermesztés viszont csak a XVIII. században indult be. Hazánk mára Európa negyedik legnagyobb görögdinnye-termelője lett. A terület az elmúlt tizenöt-húsz évben csökkent, de az utóbbi két-három évben sikerült ötezer hektár körül stabilizálni. Így idén a görögdinnye termőterülete mintegy négyezer-nyolcszáz hektár lesz. Jelentős változás Békés megyében figyelhető meg, ahol tíz százalékkal csökkent a termőterület. Tolna megyében ezen a területen jelentős változás nincs.