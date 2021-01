Harc folyik a kormoránok ellen, meg kell védeni a halállományt

Komoly károkat tud okozni a halgazdálkodásban a kormorán, vagy más néven nagy kárókatona, ezért is fontos a gyérítése, riasztása.

A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) halgazdálkodási vízterületein átvonuló, itt telelő kormoráncsapatok jelennek meg telente. Számuk gyakran az ötven–százas létszámot is eléri. Igen mélyre tudnak merülni, még a vermelő halakat is veszélyeztetik. A riasztást, gyérítést az adott terület vadászatra jogosult szervezete, annak tagjai végzik előre meghatározott helyen és időben. A riasztás sörétes lőfegyverrel történhet, a vízi élővilág védelme érdekében acélsörét használatával. A TOHOSZ horgászvizeinek leginkább „kormoránfertőzött” részei: a Sió-csatorna alsó szakasza, a Duna, a Szálkai víztározó és a Keselyűsi Holt-Sió.

A nagy kárókatona gyérítését engedély nélkül végezheti tehát az adott helyen vadászatra jogosult, valamint a halászati őr is a halállományban keletkezett károk mérséklése érdekében. Védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen viszont nem engedélyezett. Többek között ilyen szabályok mentén végezhető a riasztás szeptember 1. és január 31. között.

A 2019-es évben a Szálkai víztározón sikeresen megkezdődött a kárókatona riasztása, amely tavaly és idén is folytatódott. A víztározó nem fekszik védett területen, de a Duna egész Magyarországi szakasza Natura 2000-es terület, illetve a TOHOSZ halgazdálkodási szakaszának jelentős része fokozottan védett, így tavaly a Duna 1493–1520 folyamkilométer közötti szakaszának meghatározott részeire kaptak engedélyt a hatóságtól a kormorán riasztására. Sikerült megállapodást kötni a vadásztársasággal, és el is kezdődött a riasztás, mely jelenleg is rendszeresen zajlik.

A Sió-csatorna fertőzöttebb területein, illetve a Keselyűsi Holt-Sió teljes szakaszán tilos a kormorán riasztása. A halőrök a jelenlétükkel igyekeznek távol tartani a kormoránokat azokon a területeken, ahol a riasztás nem engedélyezett.