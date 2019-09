Hármas összefogás áll a felújítás mögött

Átadták a megújult tolnai városi sportpályát. A közel negyedmilliárd forintos beruházás állami, önkormányzati és civil együttműködéssel valósulhatott meg. A projekt keretében egyebek mellett felújították és bővítették a kiszolgáló épületet, megújult a lelátó és az edzőpálya, a sporttelepet bekerítették. A létesítményt a Tolna VFC utánpótlás és felnőtt futballistáin kívül minden mozogni vágyó magánszemély is használhatja.

Hajdan a honi futballista tehetségek állítólag a grundokon pallérozódtak. Manapság ilyen „klasszikus” placcok már nincsenek, de a mai, korszerű futball-létesítmények is felfoghatók grundoknak – némi extrával.

A megye legújabban elkészült ilyen létesítményeinek egyike a megújult tolnai városi sportpálya, amelyet hétfőn délután avattak fel. Közel negyedmilliárd forintos fejlesztésről van szó, amely az állam által átengedett, sportcélokra felajánlható társasági adóból (tao) és az önrészt biztosító önkormányzati támogatásból valósulhatott meg, egy civil szervezet, a Tolna Városi Futball Club (Tolna VFC) koordinálásával.

Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere az ünnepségen elárulta: jó, hogy ült, amikor meghallotta, mekkora összeget kellene biztosítani a városnak saját erőként a projekthez. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az általános gyakorlattal ellentétben a kérelmező (a Tolna VFC) nem csak kért, hanem fel is ajánlott valamit: a mintegy 240 milliós beruházáshoz több, mint 180 millió forint támogatást, amit a klub az MLSZ pályázatán nyert. Így végül a város – négy évre elosztva – több mint ötvenmillió forintos önerejével meg is valósulhatott a fejlesztés, a szekszárdi Sz+C Stúdió Kft. kivitelezésében.

A polgármester emlékeztetett arra is, hogy a nem egészen 12 ezer fős városban több mint 500 gyermek sportol rendszeresen, és szinte nincs olyan sportág, amit ne lehetne űzni Tolnán. Köszönhetően annak is, hogy az önkormányzat talán még erőn felül is igyekszik biztosítani a megfelelő létesítményi feltételeket a sportoláshoz. Például ezzel a megújított „grunddal”, extrákkal felszerelve. Amit reményei szerint a jövőben is nagyon sokan használnak majd.

Bővítettek, építettek, felújítottak Wéber Tamás, a Tolna VFC elnöke az átadón elmondta: a beruházás során kompletten felújították az öltözőépületet. Ezen kívül három új öltözővel, egy szertárhelyiséggel és egy rehabilitációs szobával bővült a létesítmény. Megújult a lelátó, teljesen felújították az edzőpályát, mellette pedig egy új edzőterületet is kialakítottak. Bekerítették a mintegy 5 hektáros területet, vagyonvédelmi fejlesztéseket is végeztek. Két éve, szintén a városi sportpályán, egy műfüves futballpályát adtak át.

Borítókép: Wéber Tamás (balra), a Tolna VFC elnöke, Appelshoffer Ágnes polgármester és Czank Géza, a kivitelező cég vezetője