Harminc kilométer út újulhat meg Tolnában

A 2018-ban indult Terület és Településfejlesztési Operatív program keretein belül Tolna megyében megvalósuló útfelújításokról tartott sajtótájékoztatót kedden a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága.

Megnyitó beszédében Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, mindig nagy örömmel vesznek részt egy-egy felújított útszakasz átadásán. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a megyének is van útfelújítási programja, annak pedig kifejezetten örül, hogy az Európai Unió felismerte, támogatnia kell azt a törekvést, hogy idővel a hazai – és benne a megyei – utak is felzárkózzanak az uniós úthálózathoz mennyiségben és minőségben egyaránt. Ennek érdekében folytatják az együttműködést a Közúttal.

Bencze Szabolcs Ferenc, megyei igazgató elmondta, hogy Tolna megyében a programban eddig tizennyolc és fél kilométer útszakasz újult meg, további tizenegy és fél kilométernyi szakasz felújítása pedig folyamatban van.

A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló program részleteiről Orbán László, megyei fejlesztési és útfelújítási osztályvezető adott tájékoztatást. Mint elmondta, a kilenc projekt közül kettő, a bonyhádi valamint a dombori csomópont tartalmaz forgalombiztonsági beavatkozást is. Rendbe hozzák továbbá az érintett útszakaszokon az aszfaltréteget, az útpadkát és a vízelvezetést. A megyében három cég végezte, illetve végzi a kivitelezést. Csaknem kilenc kilométeren újult meg a Pincehely–Ozora közötti szakasz. A projekt része a Tolna–Bogyiszló, a Kölesd–Pincehely, a Szálka–Mőcsény összekötő, a Dombori hajóállomáshoz vezető út, a Bogyiszlói bekötő, a Kaposszekcső–Jágónak–Meződ összekötő út, továbbá a Paks–Cece összekötő út Gyapa és Németkér térségében.

A társaság 170,6 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból tervezi további hétszáz méter útszakaszt felújítását.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében országosan 2018-ban több mint ötszázhuszonhat kilométernyi négy és öt számjegyű mellékút felújítása indult el.