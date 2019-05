Hárommilliárdból fejlesztik Tamásit

Az elmúlt években összesen 3,2 milliárd forint támogatást nyert Tamási önkormányzata, leginkább a TOP-os pályázatoknak köszönhetően. A projektek közel fele lezárult, a hátralévő hét pályázat többségét az idei évben, illetve néhányat legkésőbb 2020 végére fejeznek be.

A város önkormányzata a legutóbbi testületi ülésen is végigszemlézte az aktuális, nyertes pályázatokat, és mint kiderült, csak egyetlen olyan van köztük, – a Budai városrész rehabilitációja –, amely még a közbeszerzés kiírása előtt áll, így annak kivitelezése legkorábban ősszel kezdődhet.

Tamási zöld város és kerékpárosbarát

– Hál’ Istennek van miről beszélni, számos projektünk van folyamatban, amelyek aktuális áttekintését minden képviselőtestületi ülésünkön napirendre tűzzük. Azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy csak a TOP-os pályázatokból ilyen sok forrást, összesen 3,2 milliárd forintot tudtunk a városba hozni – mondta lapunknak Porga Ferenc polgármester, hozzátéve, hogy van olyan pályázatuk, amely néhány héten belül le is zárul. Ilyen a Zöld város kialakítása és a Kerékpárosbarát város című projekt. Ezen belül új, közösségi tereket, közparkot adnak át a városnak, a sétautaktól kezdve a játszótéren át, a tanösvényig. A polgármester elmondta, hogy a legfontosabb fejlesztésük a jelenleg is zajló járdaépítések, illetve felújítások, amelyek Tamási központi részén végigfutnak; az autóbusz-állomástól az északi iparterületig. A szélesebb nyomvonalú gyalogos felületek kerékpárútként is funkcionálnak a jövőben. Ehhez kapcsolódóan pedig az északi iparterület gyalogos és kerékpáros megközelítése is lehetővé válik a Dózsa György utca felől is majd, amely fontos, hiszen az egyre nagyobb számú munkavállaló biztonságosan tudja majd megközelíteni a munkahelyét. Ezen a szakaszon új közvilágítási rendszert is átadnak. Kerékpárút épül még a volt laktanya, és a 65–61-es út kereszteződése között, ami szintén a biztonságos közlekedést segíti elő.

Egy közpark lesz a termálfürdő mellett

Emellett a Római Katolikus Egyházközség a közadományokból elindította a templom melletti Szentháromság-szobor felújítását, a környező tér pedig az önkormányzat, és a helyi vállalkozók támogatásával újul meg az elkövetkezendő hetekben. Büszkék arra, hogy ezzel is egy impozáns, szép tér alakul ki a városközpontban. Porga Ferenc kiemelte, hogy a termálfürdő környéki területeken is számos újdonsággal találkozhatnak majd az odalátogatók, közöttük egy közel két hektár területű közparkkal. Ezek a beruházások is most zajlanak.

Látványelemek gazdagítják a Várhegyi Kilátót

A fürdő mellett egy túrapontként is szolgáló épületet alakítanak ki, amelyben egy turisztikai információs pont mellett egy büfét is működtetnek majd. Ezen kívül jelenleg is folytatódnak a munkálatok a Várhegy területén a túrautak, és a Kilátó felújítása miatt. Amikor a látogatók a fürdőből felsétálnak a Várhegyi (Fenyves) Kilátóba, útjuk során különböző attrakciókkal, látványelemekkel, pihenőhelyekkel találkozhatnak majd.

Hónap végén zárul a vetélkedő Május tizennyolcadikán elkezdődött a Geocaching nevű tájékozódási vetélkedő Tamásiban, amelynek célja, hogy a lakosok megismerjék a környezetüket. Összesen tizennégy helyszínt kell felkeresniük. Az első fordulóban sporttal kapcsolatos helyszíneket kell megtalálniuk a GPS-koordináták alapján, valamint a feladatlapon található kérdésre választ adniuk, amely egy szó, szám vagy kód lesz. A szervezők a gyalogos és a kerékpáros közlekedést ajánlják a feladatok elvégzésére. Azt ígérik, hogy a helyszínek körülbelül két-három óra alatt bejárhatóak kerékpárral, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a versenyzőknek ügyelniük kell a közlekedési szabályokra és a helyszínekre vonatkozó egyéb előírásokra. A vetélkedő május harmincadikáig tart.

Borítóképünkön Porga Ferenc, Tamási polgármestere a megújuló kilátónál.