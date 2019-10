Háromszor búcsúzott a szedresi iskolától

Háromszor búcsúzott szeretett szedresi iskolájától Barteczka Mária. A nyugdíjba vonuló történelem-orosz-német szakos tanár és könyvtáros negyvennyolc évet töltött az intézmény falai között.

Barteczka Máriától háromszor búcsúztak el iskolájában, ahol negyvennyolc évet töltött. Mint mondja, ide számítja azt a nyolc évet is, amit általános iskolai tanulóként élt meg. Az intézményben szeretetet, gondoskodást, ismereteket és tudást kapott. Ezt szerette volna átadni a diákjainak negyven éves pedagógiai tevékenysége során.

Az első búcsúzás tavaly, a tanévzárón volt, amikor könnyeivel küszködve zárta le a pályán töltött negyven évet. Ám nagy meglepetésére az első osztályának több tagja virággal és tortával köszöntötte, ugyanis napra pontosan harmincöt évvel azelőtt ballagtatta őket.

Ezután következett az az időszak, amikor már nem tanított az általános iskolában, de még hivatalosan nyugdíjas sem volt. Ekkor kérte fel szintén az első osztályából egy növendéke, aki egy szociális intézmény vezetője, hogy vállalja el egy négyhetes alapfokú német tanfolyam vezetését tizenöt leendő ápolónak. Bár felnőtteket soha nem tanított, hamar szót értett velük. Ők is megértették, mint minden diákja, hogy a játékos tanulás, ének, önbizalom, egymás elfogadása, segítése, a pozitív ösztönzés és hozzáállás nagyban segíti az eredményes tanulást. Velük is nagyon megszerették egymást. Úgy érzi, ez a hónap tette fel a koronát pályájára.

A második búcsúzás az idei ballagási ünnepségre esett, amikor megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Ekkor az ünnepségen mondott köszönetet a falu és az iskola mindenkori vezetőinek, és az iskola minden dolgozójának, köztük a pedagógus társainak, akikkel szeretetben együtt dolgoztak a rájuk bízott gyermekek testi, értelmi és lelki fejlődéséért. Külön öröm volt számára, hogy kollégái között tisztelhette régi tanárait, kedves tanítványai között jó néhányat és saját gyermekei nevelőit.

– Soha el nem múló szeretettel gondolok arra a több száz csillogó szemű, követő, kedves tanítványra, akikkel órán és órán kívül is sok felejthetetlen élményben volt részem, és akiktől ma is sok figyelmességet kapok, akiket ma is segítek, ha szükségük van rám. Hálával tartozom a családomnak a végtelen türelmükért és segítségükért, és amiért tűrték, hogy időnként egy kicsit háttérbe szorultak a nagyobb közösséggel szemben – mondta Barteczka Mária.

A harmadik búcsúzásra szeptember végén került sor, amikor több, mint ötven meghívott vendéggel, munkatárssal, diákkal együtt megemlékezett az elhunyt vezetőkről és kollégákról is, akikről szintén szép emlékeket és hasznos útmutatásokat őriz. A jelenlegi vezetők pedig nyugdíjba vonulása alkalmából emléklapot nyújtottak át neki „hűséges és eredményes munkájáért”.

Barteczka Máriától azt is megtudtuk, hogy nyugdíjasként sem unatkozik. Több civil szervezetnek is aktív tagja, sokat tevékenykedik a megyei és a helyi honismereti mozgalomban és a Vöröskeresztben. Szeptembertől óraadóként Kajdacson tanít az általános iskolában, ahol szintén jól érzi magát, és segíti, hogy ne kelljen egyszerre elszakadnia a számára csupa nagybetűs iskolától.