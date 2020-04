Használt laptopokat vesznek távmunkához, távoktatáshoz

Van számítógépes bolt, amelyiknek emelkedett, van, amelyiknek visszaesett, és van, amelyiknek nem változott a forgalma. A webkamerákat több helyről elkapkodták.

Az otthon dolgozók és tanulók létszámának növekedésével megnőtt a kereslet a számítógépek és azok segédeszközei iránt, nyilatkozta Péri Attila, az At-Info Kft. szekszárdi számítástechnikai szaküzlet és szerviz vezetője. Laptopokat, nyomtatókat, fülhallgatókat, webkamerákat vittek főként. A webkamera országos hiánycikk lett, szinte beszerezhetetlen. A videokonferenciák és az online oktatás miatt kell most jobban. Nyelviskolák is élnek alkalmazásokkal, melyek lehetővé teszik a videokonferenciákat.

Nyomtatókból és kiegészítőkből csak újakat árulnak, laptopokból viszont több használtat adtak el. Nagyon jó beszállítót találtak, amelynek részéről folyamatos az ellátás, két év garanciával használt laptopokat és PC-ket tudnak biztosítani. Ezekben az esetekben felújított termékekről van szó.

Kiegészítőkből rengeteg márkát tartanak, széles a paletta, és szinte minden fogy, a felsőkategóriás tizen-huszonezer forintos fülhallgatóktól az egyszerűbbekig.

Egyes fogyasztók olyan jellegű fejlesztéseket is kértek, mint például a Microsoft Office programcsomag engedélyezése az otthoni gépeken, az operációs rendszer frissítése, bizonyos hardverek bővítése. Sok a szervizfeladat, talán mert terheltebbek a számítógépek, és hamarabb előjönnek hibák.

Az érdeklődők életkora abszolút vegyes, fiatalok is, idősebbek is vannak, ugyanakkor emelkedett az idősek száma. Akik a veszélyeztetett korosztályba tartoznak, és személyesen nem tudják tartani a kapcsolatot a családjukkal, esetleg ismerőseikkel, azok is vásároltak számítógépet, hogy legalább az online térben tudjanak találkozni.

Összességében kicsit nagyobb a kereslet, de alapvetően nem változott. Klímatechnikával is foglalkozik az At-Info Kft., az az iránti érdeklődés sem esett vissza. A nyitvatartás azonban módosult, fél kilenctől délután háromig lehetnek nyitva a járvány miatt (korábban fél hatig voltak). Ketten dolgoznak az üzletben-szervizben.

Egy dombóvári számítógép-szaküzlet vezetője ellenben arról számolt be, hogy a forgalom szempontjából visszaesés mutatkozik, noha a „karantén” miatt növekedésre számított.

Mivel Dombóvár kicsi és szegény város, új termékekkel nem is igazán foglalkozik, hanem megfizethető, de jó minőségű használt termékeket kínál, legyen az laptop, asztali számítógép vagy monitor. Két éve beindította LCD-, LED- és plazmatelevíziók javítását és árusítását is.

Úgy kalkulált, hogy akik otthon maradnak, azoknak szükségük lesz egy-egy olcsó laptopra vagy számítógépre az otthoni munka, illetve tanulás érdekében. Ám azt mondja, nagyobb volt az érdeklődés a járvány előtt, mint jelenleg. Azzal is számolt, hogy a most jobban kihasznált eszközök elromlanak, javítást, telepítést, beállítást vagy bővítést igényelnek, de ennek sincs sok jele.

Néhány darab használt laptop kelt el. Összesen mindössze két webkamera, amit azzal magyaráz, hogy a legtöbb laptop már alapjáraton rendelkezik kamerával. A javítás, a telepítés a vírus előtti időszak mennyiségét sem hozza. Elárulta, nem feltétlenül a profit miatt dolgozik, hanem mert szolgáltatóként tekint magára: ha valakinek szüksége van arra, hogy ne szakadjon meg a távoktatás vagy ne maradjon televízió nélkül, akkor tudjon hova fordulni.

A bolt három és fél éve üzemel, egyelőre egyedül csinálja. Futna alkalmazottra, de egy-két mozgalmasabb időszaktól eltekintve ez még annyira nem indokolt. Kilenctől háromig tart nyitva, korábban ötig volt. De már nincs ebédszünet, folyamatos a nyitvatartás.

Azt is megjegyezte: a többi helyi számítástechnikai bolt hol bezárt, hol kinyitott, pillanatnyilag elvileg mind nyitva van. Az övén kívül még három aktív üzlet működik a városban, ezek közül egy csak új termékekkel, a másik kettő újakkal és használtakkal egyaránt kereskedik.