Hasznos útmutatót adott a kongresszus

Célértékek – célszervek. Ezzel a címmel zajlott le pénteken és szombaton a megyeszékhelyen, a PTE KPVK épületében a III. Szekszárdi Hypertonia Napok rendezvénye. A CORA Egészségvédő Alapítvány és a Balassa János Kórház Tudományos Tanácsa szervezésében a felkért szakemberek közel harminc előadást szenteltek a hypertoniának és társbetegségeinek, elsősorban a diabetológiának és a nephrológiának.

A szervezők nevében dr. Benczúr Béla osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens, a Cora Egészségvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta: jelen volt a hazai hypertonológia színe-java, s mind a négy hazai orvosegyetem képviseltette magát. A kongresszus széles merítést és kitekintést adott erről a néma gyilkosnak is nevezett népbetegségről, a magas vérnyomásról, tekintettel például a kezelés nehézségeire és a gyógyászati eredményekre. A Balassa János Kórház legfiatalabb orvosai közül hárman is lehetőséget kaptak egy-egy referátum erejéig a bemutatkozásra, technikai segítséget pedig a Garay János Gimnázium diákjai nyújtottak.