Hat garays diák együtt írt iskolatörténelmet

Újabb iskolatörténeti rekordként hat fiatal nyerte el a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019 díjat.

A történelmet író hat diák ugyan nem egyazon osztályba jár, de – Renczes Rebeka kivételével – egyazon csapatban játszik: jelesül a gimnázium kosárlabdacsapatában. Így nemcsak, hogy jól ismerik egymást, de egymásra is vannak utalva, főleg a mérkőzéseken. Ebből az egymásra utaltságból előnyt kovácsolnak. Ezt bizonyítja az is, hogy a garays lánycsapat tavaly második lett az Országos Diákolimpián.

A 11. B. osztályos Angyal Réka az iskola ászai közé tartozik, rendszeresen beszámolunk a középiskolás tanulmányi versenyeken elért nagyszerű eredményeiről. Mint elmondta, kellemes meglepetéssel nyugtázták, hogy mindannyian megkaphatták ezt az elismerést, mert az ilyen csapatgyőzelem nem túl gyakori. Az egyéni győzelem is szép, de az öröm így, csapatban volt a legnagyobb. Ezt hangsúlyozta a 12. A. osztályos Koller Valéria is, aki hozzátette: számára, mint végzős, ez a díj egyúttal gimnáziumi pályafutásának megkoronázása. Valéria a Corvinusra készül, s ha ott lesz egyetemi kosárlabdacsapat, akkor azt örömmel erősítené. László Laura számára is mindig fontos lesz a kosárlabda: a 11. B-s diák örül a jó csapatnak, a díjnak, valamint annak, hogy társaival együtt öregbíthette az Alma Mater jó hírét.

Az ugyancsak 11. B. osztályos Marsai Dóra elmondta, hogy edzőjük, Csirzó Zoltán tanár úr javasolta a pályázást. A lányok úgy gondolták, hogy – bár vérmes reményeik nem voltak – egy próbát megér a dolog. Annál nagyobb volt a meglepetés és az öröm, amikor megérkezett az értesítés a győzelemről. Nagy Dominika büszke társaira, akik révén életre szóló útravalót kapott a csapatszellem, az együttműködés fontosságából, de, mint mondta: a sikerért meg kell dolgozni, a díj mögött kemény munka van.

A 11. A osztályos Renczes Rebeka az Atomerőmű KSC Szekszárd igazolt játékosa. A kadett csapattal az előző szezonban bajnoki aranyérmet szerzett, tavaly nyáron az U16-os válogatottal a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon ezüstérmet nyert. Ahogy az elmúlt években, úgy a 2018/2019-es tanévben is kitűnő bizonyítványt vihetett haza.

Ez a csapat már igazi közösség – Az elismerés újabb bizonyítéka annak, hogy nemcsak magas szintű képzés zajlik, de teret kap a művészet, valamint a sport is – mutatott rá Heilmann Józsefné igazgató. – Diákjaink példázzák, hogy a kiemelkedő tanulás és a sport összeegyeztethető, ösztönző hatással lehet egymásra. Csirzó Zoltán, a kosarasok edzője felsőfokban beszél a lányokról, akik nemcsak, hogy 4,7-es tanulmányi átlagot mondhatnak magukénak, de ez az értelem, intelligencia a játékukban is megnyilvánul. – Ha kell, történelemből, ha kell, kosárlabdából teljesítenek kiemelkedően. Nemcsak csapatot, hanem igazi közösséget alkotnak!

Borítókép: László Laura (balról), Angyal Réka, Marsai Dóra, Koller Valéria, Nagy Dominika, Renczes Rebeka és Csirzó Zoltán