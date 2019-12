Hat napra bezár szinte minden

Hat napig pihenhetünk karácsony környékén, így jönnek ki az ünnepnapok az előre ledolgozott munkanapokkal együtt. Nyilván ennek szinte mindenki örül, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy december 23-án délutántól egészen 30-áig zárva lesznek a bankok, az üzletek jó része, és persze ügyeket sem lehet majd intézni a hivatalokban.

Igazán jól alakultak az idén az ünnepnapok, és ez az év végére is igaz. Szent­este keddre esik, és innentől az egész hét – szerda, csütörtök karácsony, pénteket előre ledolgozták már a hivatalokban, bankokban, munkahelyeken, szombaton amúgy is zárva van minden a boltok kivételével – csupa munkaszüneti napból áll. Ezt követően egy napig hétköznapi üzemmódra lehet készülni, majd jön a szilveszter és az újév, csütörtökön, január 2-án indul újból az élet, vélhetően azon a két napon, amely még azon a héten hátravan, félgőzzel.

Fel kell tehát készülni arra, hogy aki e hét végéig nem intézi el a hivatali, valamint banki ügyeit, annak ezzel meg kell várnia a január 6-ával kezdődő hetet, amikor teljes gőzzel ismét visszaáll a szokásos ügyfélfogadási rend.

Összegyűjtöttük, hogy mire számíthatunk, hol milyen nyitvatartással fogadják az embereket.

A pénzintézeteknél az elmúlt két szombat munkanap volt, így ők előre ledolgozták a karácsony környéki hétköznapi nyitvatartást. Utoljára pénzt felvenni és utalni december 23-án lehet, majd legközelebb december 30-án. Az egyik banknál kérdésünkre elmondták, ha valaki utalni szeretne úgy, hogy a pénzt még az ünnepek előtt a címzett meg is kapja, akkor célszerű legkésőbb december 23-án reggel ezt megtenni a pénzintézetnél, elméletben négy órán belül a címzett számlájára érkezik az összeg.

Ha valaki azt tervezte, hogy az egy hétig tartó munkaszüneti napok alatt intézi majd el mondjuk a lejárt jogosítványát, személyijét, esetleg a földhivatalnál lenne dolga, érdemes előre tájékozódnia. A kormányablakok nyitvatartása következőképpen alakul: a héten a szokásos munkarend szerint, majd december 24–27-e (keddtől péntekig) között az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel. December 31-én (kedd) 8 órától 12 óráig lehet ügyet intézni, de csak ott tartanak félfogadást, ahol keddenként egyébként is nyitva tartanak.

Az adóhivatalban is változik a félfogadás, az ügyfélszolgálat is az ünnepi munkarendhez igazodik. Szekszárdon, az Arany János utcában karácsonykor, illetve 24-én és 27-én zárva tartanak. A paksi kirendeltségen 23-án, hétfőn 8 és 14 óra között fogadják az ügyfeleket, 27-én itt is zárva tartanak.

A dombóvári kirendeltségen 27-én zárva tartanak. Tamásiban december 23-án, hétfőn 9 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás, Bonyhádon pedig 23-án, hétfőn 8 és 14 óra között lesz csak munka.

Éttermek, cukrászdák, adóhivatal A bevásárlóközpontok a legrugalmasabbak, náluk csak az ünnepekre korlátozódik a zárvatartás, december 24-én, szenteste napján a legtöbb helyen délig vagy délután két óráig tartanak nyitva. A kisebb üzletek 24-én általában délben zárnak. December 27-étől ismét fogadják a vásárlókat, Szilveszter napján is rövidebb a nyitvatartás, újévkor pedig természetesen nem nyitnak ki. Az éttermek, cukrászdák viszont még az ünnepek alatt is nyitva vannak, bár ez településenként, vállalkozóként változó. Szekszárdon megkérdeztünk több nagyobb cukrászdát is, jellemzően december 24-én mindenhol nyitva vannak délig, karácsony napján már a legtöbb helyen zárva tartanak. Az éttermekkel is ugyanez a helyzet. Érdemes tehát előre tájékozódni.

