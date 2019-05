Hatalmas harcsát emelhetett a partra

Valószínűleg országosan is rekord méretű, 2 méter 44 centis, 110 kilogrammos harcsát fogott szombat hajnalban Kreiner József, váraljai horgász. Mint mondta, a hatalmas zsákmány egy Bács-Kiskun megyei magántavon akadt a horogra. Hozzátette, harminc percnyi férfias küzdelem volt ez mindkét fél részéről, de azóta nemcsak a pecás, a zsákmány is tovább élheti mindennapjait. Kreiner József a nagyszerű horgászatot a barátjától, Deák Gábortól kapta ajándékba ötvenötödik születésnapjára. Azt azonban álmában sem gondolta, hogy egy közel vele egy idős, ám még nála is nagyobb termetű hal lesz az ünnepi meglepetés. Annyit még elárult, a csali egy tíz kilogrammos ponty volt.