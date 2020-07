Hatalmas siker a házigazda borvidék szereplése

Rekordszámú nevezéssel, kiváló bírálók munkájával zajlott hazánk egyetlen nemzetközi borversenye, a VinAgora Szekszárdon.

A végeredményt a napokban tették közzé, a 140 arany­éremből 29-et, vagyis az aranyak 21 százalékát, az összes éremnek pedig a 16,5 százalékát a Szekszárdi borvidék pincéi nyerték el, tájékoztatta lapunkat Vesztergombi Csaba szekszárdi borász, aki a borbírálatból és a szervezésből is kivette a részét.

A vörösborok közül a legmagasabb pontszámot a szekszárdi Mészáros Borház Ohmerops cuvée-je, a legjobb magyar merlot címet pedig a szekszárdi Takler Pincészet Primarius bora nyerte el. A legjobb kékfrankos és egyben a Rosé Champion díj címet a szintén szekszárdi Mikóczi Pincészet kékfrankos rozéja kapta. A megye borászai tehát 29 aranyat és 10 ezüstérmet nyertek, a tokaji borászokat is megelőzték, akik 25 arannyal, 8 ezüsttel a második legjobbak a hazai éremlistán.

Vesztergombi Csaba elmondta, az érmekből az is látszik, miben rejlik a Szekszárdi borvidék ereje. Az aranyérmes borok közül 12 volt cuvée, valamint ugyancsak 12 aranyérmet kaptak a cabernet savignon és franc, valamint a merlot világfajták. A Vesztergombi Pincészet egyébként két cuvée borával (Turul 2016 és Vintage 2017) is aranyat nyert.

Vesztergombi Csaba azt is elmondta, az eredeti elképzelés az volt, hogy a szokásos hegyközségi borversenyt a VinAgora előtt egy héttel rendezik meg, a két nagy esemény szinte összefonódott volna. Sajnos ebbe beleszólt a koronavírus-járvány. A szekszárdi borverseny idén el is maradt. Ennek tükrében még nagyobb szenzációnak számít, hogy a VinAgorának Szekszárd lehetett a helyszíne.

Mindezért persze többen is lobbiztak. Vesztergombi Csaba is tagja a Magyar Borakadémiának, melynek elnöke Zilai Zoltán, a VinAgora főszervezője. Még tavaly vette fel vele a kapcsolatot a szekszárdi borász. Zilai Zoltán eljött, megnézte a helyszíneket, a szállási, étkezési lehetőségeket, hiszen nagy létszámban kellett külföldi szakembert elhelyezni. Tetszett neki a kínálat, így Szekszárd zöld utat kapott. Az esemény után azt mondták a vendégek, kevés helyen fogadták őket olyan kedvesen, szeretettel, mint nálunk. Vesztergombi Csaba hangsúlyozta, sok segítséget kaptak Ács Rezső polgármestertől is.

Borítóképünkön Veszetrgombi Csaba (archív felvétel)