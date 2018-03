Ha egy család életveszélyes helyzetbe kerül, mert például teljesen kihűlt a házuk, feltétlenül tárcsázzák a 112-es telefonszámot, és nem maradnak segítség nélkül.

Hétvégén napközben sem emelkedik nulla fok fölé a hőmérséklet, az enyhülés – a korábbi előrejelzésektől eltérően – csak a jövő hét elején érkezik. Szombaton erősen felhős idő várható, a megyében fagyott esővel, ónos esővel is számolni kell. Élénk marad a légmozgás. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, ezzel együtt némi olvadásra is számítani lehet, aminek következményeként az épületek tetejéről nagy tömbökben hullhat a hó. A biztosító társaságok arra figyelmeztetnek, az ingatlan tulajdonosának a felelőssége, hogy a járókelőket és a járművek tulajdonosait figyelmeztesse a veszélyről. Ugyanúgy, ahogy a házak előtti járdák letakarítása is a tulajdonos kötelessége.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Érkezett jelzés szerkesztőségünkhöz olvasóinktól, miszerint nem mindenkinek tart ki a tűzifája a zord idő végéig. Ez elsősorban szociális probléma, így elsőként az önkormányzathoz érdemes segítségért fordulni. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint azonban, ha egy család életveszélyes helyzetbe kerül, mert például teljesen kihűlt a házuk, feltétlenül tárcsázzák a 112-es telefonszámot, és nem maradnak segítség nélkül. Ugyanez igaz az elakadt járművel tulajdonosaira is. Egyúttal arra kérik a közösségeket, hogy fogjanak össze, figyeljenek oda idős, beteg szomszédaikra. Árulkodó jel lehet, ha nem füstöl a kémény, vagy napok óta nincs ellapátolva a hó a ház előtt. Ilyenkor meg kell próbálni felvenni a kapcsolatot a lakóval, ha ez nem sikerül, akkor érdemes értesíteni a rendőrséget. A rendőrök értesítés nélkül is folyamatosan figyelnek arra, hogy ne történjen tragédia.