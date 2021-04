Hazai pályán is kikapott az ASE a Szegedtől

Nem sikerült egyenlíteni, s igazából nem is volt rá esély. A szegediek a szombati meccshez hasonlóan most is ellenállhatatlanok voltak.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal Sajnos igaza lett Dzunics Braniszlavnak, az ASE vezetőedzőjének, aki a meccs előtt azt mondta, nem tudták megcsinálni azt a felkészülést amit szeretett volna, s emígyen ő is a Szegedet tartja esélyesebbnek. A Tisza-partiak könnyedén győztek is, jó ritmusban kosaraztak, míg az ASE egy megtört csapat benyomását keltette. Sok volt a hiba, rengeteg volt az eladott labda, alig szedtek lepattanót a hazaiak, így nem is tudták felvenni a versenyt. Mint arról beszámoltunk, a meccset az első negyed után félbeszakították a játékvezetők, mert beázott az ASE-csarnok teteje. A találkozó több mint kétórás kényszerszünet után, fél kilenckor folytatódott – de nem úgy, ahogy azt a paksiak előzetesen elképzelték. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó negyeddöntős párharcban a Szeged vezet 2–0-ra – az ASE-nak még egy esélye van, ha nyer pénteken, minden folytatódik, ha kikap, akkor véget ér számukra a 2020/2021-es szezon. Férfi kosárlabda NB I, negyeddöntő, 2. mérkőzés. Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE Szedeák 69–92 (22–24, 18–32, 14–22, 15–14) Paks, zárt kapuk mögött V.: Földházi T., Török R., Boros T. ASE: Kovács Á., Capers 6, Valerio-Bodon 7/3, Lóránt 11/3, Jackson 7. Csere: Shepard 8, Eilingsfeld 12, Paige 12/6, Kis R., Gulyás M., Pupp 3/3, Velkey 3. Edző: Dzunics Braniszlav SZEGED: GOVENS 13/3, Kerpel-Fronius G. 5/3, BROWN 18/6, DICKEY 16, Dzeletovics 13/3. Csere: Keller I. 3/3, Bognár K. 7/3, KERPEL-FRONIUS B. 14/9, Mayer 3/3, Olasz, Balogh S. Edző: Szrecsko Szekulovics Az eredmény alakulása: 2. p.: 7–4. 5. p.: 9–15. 8. p.: 11–22. 13. p.: 24–32. 15. p.: 31–37. 18. p.: 38–49. 22. p.: 40–60. 27. p.: 46–70. 35. p.: 59–85. Borítóképünkön: kényszerszünet után folytatódott a mérkőzés