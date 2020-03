Hazautaztak a kollégista egyetemi hallgatók

Teljes körű tanítási szünetet rendelt el dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora március 12-13-14-re, a hallgatókat arra kérve, hogy az egyetem épületeit ne látogassák. Kihalt volt tegnap a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi épülete is.

A látogatási tilalom a dolgozókra nem vonatkozik. A koronavírus okozta országos vészhelyzet miatt intézkedési terv készült a felsőoktatási intézmények számára. Eszerint előbbre hozták a tavaszi szünetet, mely 16-tól 20-áig tart. Ezt követően, március 23-tól, az adott intézmény specialitásait figyelembe véve, az egyetemek átállnak a távoktatásra, a diákok ennek ideje alatt nem látogathatják a felsőoktatási intézményeket. Információink szerint ez nem lesz éppen egyszerű, ugyanis ki kell alakítani a rendszert, és el kell készíteni az előadások, tananyagok ebben a formában használható változatait.

A magyar hallgatóknak el kell hagyniuk a kollégiumokat is. Szekszárdon javában pakoltak tegnap a diákok, sőt, volt, aki már haza is utazott. Horváth Norman, másodéves, tanító szakos hallgató Balatonfűzfőről jár ide. Nem örül a helyzetnek, ugyanis egy pedagógiai kutatás kapcsán Svájcba utazhatott volna, azért éppen oda, mert ott az általa kutatott megoldások nagyon jól kidolgozott rendszere működik. Az utazás elmarad, mert nem lehet Svájcba beutazni. Azért reméli, hogy a későbbiekben mégis elkészülhetnek a tervezett interjúk. Mint elmondta, a tanító szakos hallgatóknak, kiváltképp a végzősöknek nagy gond, hogy nem lesznek meg határidőre a szakmai gyakorlatok, ugyanis a hallgatók nem mehetnek be az iskolákba, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakosak a bölcsődékbe.

Schröffel Nóra éppen ezen a szakon másodéves hallgató. Szeged mellől érkezett, és azért éppen ide, mert ott nem indult ilyen képzés. A kérdésre, hogy személy szerint miként érinti ez a helyzet, elmondta, hogy a Red Bull Pilvaker koncert elmaradása érintette mélyen. Évek óta próbált jegyet szerezni, s most, amikor sikerült, a szervezők az egészségügyi kockázatokat és a hatóságok ajánlásait mérlegelve a lefújás mellett döntöttek.

Borítóképünk a szekszárdi kollégiumban készült