Hely, hol tanár és diák bátran kibontakozhat, kiteljesedhet

Méltó, szép ünnepséggel emlékezett meg az AM DASZK, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fennállása kilencven éves évfordulójáról. A palánki iskola sportcsarnokában tartott, telt házas rendezvényen nemcsak az egykori és mai tanárok, diákok jelentek meg, hanem a megyeszékhely számos hivatalos személyisége.

Az udvaron az iskolával egyidős ércharang kondulása adta meg a jelet a kezdésre. A Himnusz eléneklése után Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató tartotta meg köszöntőjét.

– Ez a kilenc évtized különösen hosszú időt jelent egy oktatási intézmény életében – mondta az intézményvezető. – Ezen időszak alatt nem volt könnyű talpon maradni a sok-sok változás közepette, de a Csapó Középiskola mindig is híres volt a szakma szeretetéről, a diákok és a pedagógusok kölcsönös tiszteletéről, megbecsüléséről. A mindenkori iskolavezetés céljának és feladatának tekintette a korszerű, hatékony oktatás megteremtését, a magas színvonalú szakmai képzés biztosítását. Intézményünk mindvégig egy olyan hely volt, amelyben mind diák, mind pedagógus bátran kibontakozhatott, kiteljesedhetett.

A főigazgató végezetül azt kívánta, hogy a mostani és az elkövetkező fiatalság merítsen erőt az elődök példáiból, legyen képes megfelelni az állandóan fejlődő műszaki újítások, digitális technológiák adta lehetőségeknek. Tiszteljék elődeik munkáját, ugyanakkor legyenek bátrak és nyitottak az új dolgok iránt.

Három diák néptánca után Bagdán Boglárka, az Agrárminisztérium agrár szakképzésért felelős helyettes államtitkára osztotta meg ünnepi beszédét a közönséggel.

„Ez az intézmény egy kilencven éve tartó közös alkotás és szeretet eredménye, amely soha el nem múló értéket hozott létre és ad át a tanulóknak.” Ezzel a mély elismerést tükröző gondolattal indította beszédét Bagdán Boglárka.

– Úgy gondolom, az iskola magas színvonalú működése nagymértékben hozzájárul hazánk agrárgazdaságának további megerősödéséhez, hazai és nemzetközi versenyképességének növeléséhez, a megfelelő szakember utánpótlás biztosításhoz – méltatta a falak között zajló szakmai munkát és az eredményeket. – A Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium stabil alapköve a magyar szakképzésnek. Az iskola jól felkészült tanárainak, tanítási módszerének segítségével a diákok kiválóan képzett szakemberek, munkavállalók, vállalkozók lehetnek, vagy szakirányú felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat.

Az államtitkár végezetül gratulált a kilenc évtizedhez és erőt, kitartást kívánt a folytatáshoz.

Ezután vers következett, majd Ács Rezső lépett a mikrofonhoz.

– Az a tény, hogy egy intézmény kilencven éven keresztül fenn tudott maradni, azt jelenti: szükség volt és van az itt zajló munkára, tevékenységre – kezdte Szekszárd polgármestere. – Az iskola eddig, három emberöltőn át tartó létezése azt is jelenti, hogy képes volt folyamatosan odafigyelni a meghatározó irányzatokra és azokra megfelelő válaszokat is képes volt adni. Ennek különös jelentősége van a 21. század elején, hiszen gyorsan változik körülöttünk a világ. Éppen ezért nagy kihívások várnak az intézmény minden tanulójára. Ám biztos vagyok benne, hogy a kilencven év élménye, eredménye, értéke és tudása megfelelő alapot ad arra, hogy bizakodva nézzünk a jövőbe. S ahogyan a közös célokban számíthattunk a Csapóra, úgy a Csapó is számíthat ránk!

A Kajsza Rézfúvós Kvartett fellépése nemcsak a dallamos szerzemény bemutatása miatt számított különlegességnek. Hanem azért is, mert a három gyermek mindegyike egykor ebbe az iskolába járt. Akárcsak Bognár Cecil, a Magyar Kultúra Lovagja, aki korabeli felvételek vetítésével egybekötött visszaemlékezésben elevenítette fel a múlt század hatvanas éveinek elejét. Ezután Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke adta át Simonné Szerdai Zsuzsannának azt az elismerő oklevelet, mely nyugtázza, hogy a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program legnagyobb adományozója a megyében az AM DASZK, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium volt.

Az emlékünnep néptánccal, majd a Szózat eléneklésével ért véget.

A Tanár úr pontosan annyi idős, mint egykori iskolája, ahonnan nyugdíjba ment A sportcsarnokban tartott jubileumi rendezvényhez több kísérő program is csatlakozott. Már hétfőn lezajlott a létesítmény udvarán az a faültetés, melyhez a ginkgo biloba csemetét egy volt diák, Nyirati Bálint ajánlotta fel az itt eltöltött szép évek emlékére. Ugyancsak hétfőn éjszakába nyúlóan fociztak, röplabdáztak és asztaliteniszeztek a volt és jelenlegi diákok. Az érdeklődők a csarnokban iskolatörténeti kiállítást is megtekintettek, a tárlat a névadótól kezdve az indulás idején át napjaink fejlődéséig minden jelentős témakörből adott ízelítőt. Szerdán 14 órától pedig az intézmény könyvtárában elkezdődött az Agrármarketing Centrum pályaorientációs szakmai programja Az agrárium téged vár címmel. Bognár Cecil múltat felelevenítő, de ugyanakkor jövőbe is mutató visszaemlékezésekor egy különleges pillanatot is megtapsolhatott a közönség. A rendezvényen jelen volt az a Beödők Bertalan, aki pedagógusként a palánki iskolából ment nyugdíjba és egyidős az intézménnyel: azaz kereken kilencven éves.

Borítókép: Az iskola sportcsarnokában tartott telt házas rendezvényen Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató köszöntötte a vendégeket