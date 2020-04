Helyben készítenek maszkot

Karanténba náluk senki nem került, de a kellő biztonsági lépéseket megtették, megteszik, közölte Niklai Gábor, Koppányszántó polgármestere. Mint elmondta, az idősek házi segítségnyújtásban részesülnek, és be is vásárolnak nekik. A közterületeket fertőtlenítik. Úgy döntöttek maszkot is készítenek, vettek hozzá anyagot, van egy varrónőjük, aki pedig felajánlotta a segítségét.

A hivatali dolgozók többnyire otthonról végzik a munkát, a polgármester viszont be szokott menni. Ügyfélfogadás nincsen, csak alapvető anyakönyvi intézkedések erejéig. Az óvoda már a vészhelyzet kihirdetése utáni napokban bezárt, ügyeleti rendszerére sincs szükség, a szülők meg tudják oldani a gyermekfelügyeletet.