Helyi Alkotók Házával gyarapodtak a Hajdina Fesztiválon

Negyedszázada vette birtokba Györe a megyében egyedülálló Templom Általános Iskolát. A szeptember 13-án tartott jubileumi megemlékezést másnap a Hajdina Fesztivál követte. Ez a rendezvény, mely a sorban immár a kilencedik, ugyancsak ennek a településnek a különlegessége.

– Ezelőtt 25 évvel, egészen pontosan 1994. augusztus 31-én szentelte fel megépült iskolánkat Mayer Mihály püspök úr – idézte fel a korabeli eseményt Filamella Tibor, Györe polgármestere. – Az immár nyugalmazott megyéspüspök örömünkre elfogadta meghívásunkat és szentmisét tartott az ünnepi eseményen. Jómagam elmondtam, miként is jött létre a Templom Általános Iskola. Megjelenítettem azt a korabeli, jelentős összefogást és tenni akarást, mely ma is Györe erénye. A község, benne a pedagógusokkal, polgármesteri hivatallal, most és a jövőben is küzd az iskola megtartásáért. Meggyőződésünk, hogy ez az intézmény már a léte miatt is meghatározó egy kistelepülésen. Alapvető népességmegtartó erővel rendelkezik.

A település vezetője az idei évet áttekintve az előrelépéseket összegezte. Az óvoda konyháját sikerült pályázati pénzből felújítani. A renoválás ötmillió forintja mellett hárommillió forint az eszközbeszerzést szolgálta. Közel hatmillió forint saját erőt igényelt a gépészeti rész. A Leader-pályázatnak köszönhetően a játszótéren fitneszpark hívogatja a mozgáskedvelőket, a rendelő – a Magyar Falu Program révén – orvosi eszközökkel gyarapodott. Három utca csapadékvíz-elvezetése is megvalósult EU-s támogatásból. További pályázatok várnak befogadásra, siker esetén lehetőség lenne az óvoda, az óvodaudvar, út- és járda felújítására, a polgármesteri hivatal hőszigetelésére, valamint a falu karbantartásához szükséges kisgépek beszerzésére.

Ebbe a sorba kívánkozik a Helyi Alkotók Házának felavatása a Hajdina Fesztivál keretében. – Faluház vagy tájház nagyon sok településen van – mondta a polgármester. – De Helyi Alkotók Háza csak itt, Györén található. Amatőr művészeink már eddig is számos alkotással öregbítették községünk jó hírét. Egyszerűen szólva megérdemlik, hogy egy ilyen épülettel tisztelegjünk előttük.

A Kutnyánszkné Szép Ilona által Györének ajándékozott ingatlan kétmillió forint ráfordítás és rengeteg társadalmi munka árán nyerte el újjávarázsolt formáját.

– Alkotóház – határozta meg Filamella Tibor avatóbeszédében az új kulturális létesítmény lényegét. – Amelyben, reményeink szerint lehetőség lesz majd tapasztalatcserére, közös alkotásra, beszélgetésekre. Lehetőség lesz rá, hogy bepillantást engedjünk hobbijainkba, örömet okozó munkáinkba, azokba a szeretettel megélt pillanatokba, ami épít bennünket, legyen az bármilyen területen készült alkotás vagy sok kutatással, történelmi hitelességgel összeállított gyűjtemény.

A közönség Baksics Tibor fafaragó, Filamella Edit tojásíró, Pataki Anna fotós, dr. Tillmanné Csoma Éva festő, Vargáné Ledneczky Anna festő alkotásait, valamint a múlt tárgyi emlékeit gyűjtő Czékmány Tibor intézménycímer-kollekcióját tekinthette meg.