Helytállás, ami minden elismerést megérdemel

Segítők fái egy jobb világért! Ezt az elnevezést viselte az az alkalomhoz illő rendezvény, melynek a szociális szakma népszerűsítése volt a célja.

Az ünnepséget a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szervezte a szociális munka napja alkalmából. Ez a jeles esemény 1997 óta a világon mindenütt a november 12-i dátumhoz kötődik.

A résztvevők a Humán Szolgáltató Központban, a Családok Átmeneti Otthonának kertjében adtak egymásnak találkozót. Itt, a megyeszékhely egyik legnagyobb szociális intézményének kertjében ültettek fát, ezzel is jelezve, hogy az ilyen és ehhez hasonló létesítmények nem működhetnek elkötelezett szociális szakemberek nélkül. A faültetés szimbolikus, de önmagán túlmutató gesztus. Hiszen ez a növény nemcsak a jelenlegi, hanem a jövő nemzedékének is biztosítja a tiszta levegőt, megköti a szén-dioxidot, megszűri az UV-sugárzást, élőhelyet biztosít madarak számára, emellett táplálékot is ad. Méghozzá jelen esetben pár éven belül finom gyümölcsöt, hiszen a szervezőket cseresznyefa csemetével lepte meg az adakozó, azaz a Tolna Megyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya.

Az udvaron felsorakozott csapatot Zaják Rita, a KEF elnöke köszöntötte, majd prof. dr. habil Nagy Janka Teodóra tartott megnyitóbeszédet. A PTE KPVK egyetemi tanára, tanszékvezető egyebek mellett a segítő professzió, a szociális szakma társadalmi presztízsének erősítésére, a járvány időszakában napi munkájuk során erőn felül teljesíteni kényszerülő szociális dolgozók egzisztenciális biztonságának megteremtésére, szakmai munkájuk és emberi helytállásuk elismerésére hívta fel a figyelmet. A cseresznyefa csemete Tolácziné Varga Zsuzsanna, a HSZK intézményvezetője, egyúttal a tanszék óraadó oktatója, és dr. Varga István Ph.D, a PTE KPVK egyetemi adjunktusa közreműködésével került a talajba. Az esemény jelentőségét az ekkor elhelyezett emléktábla is jelzi.

A rendezvény zárásaként a szervezők nevében Zaják Rita oklevéllel honorált két kiemelkedő teljesítményt: Nagy Janka Teodóra szociális munkás képzésben és a szociális szakma érdekében végzett tevékenységét, valamint Tolácziné Varga Zsuzsanna szociális szakmai munkáját.

Borítóképünkön: Tolácziné Varga Zsuzsanna és Varga István segít a faültetésben