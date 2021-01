Hétfőtől ismét csöröghet a középiskolai csengő

Hivatalos bejelentés szerint a középiskolák január 11-étől, azaz a jövő hét hétfői napjától állhatnak vissza a hagyományos, azaz jelenléti oktatásra. A megye megkeresett gimnáziumai felkészülten várják a teljes nyitást.

– Várjuk a pillanatot, amikor felszáll a füst és a jó hír kihirdettetésre kerül – fogalmazott Andorka Gábor a január 11-re tervezett, átfogó intézmény nyitásról. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium igazgatója ugyanakkor megjegyezte, hogy az intézmény eddig sem zárta be kapuját, hiszen fogadta a hat- és nyolc osztályba járó kis gimnazistákat. Ezzel együtt meglátása szerint az online oktatásban résztvevő tanár és diák egyaránt várja az újbóli, személyes találkozást. – Az iskolai élet egyrészt tanulásból áll, de emellett például a hagyományok ápolásából is – hangsúlyozta Andorka Gábor. – Számos, tervezett közösségi, közösség építő rendezvényünket sajnos alaposan lecsökkentette a tavalyi esztendő. Ami a technikai feltételeket illeti, a takarítás folyamatos, a higiénés szabályokat pedig betartjuk és betartatjuk.

Dr. Szenyéri Zoltán, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium igazgatója elmondta, hogy hivatalos információt még nem kaptak arról, hogy január 11-től visszatérhetnek-e a hagyományos oktatási rendre. A dombóvári gimnáziumban a 9-12. évfolyam digitális oktatási formára váltott november 11-én, a nyolcosztályos tagozatban, az 5-8 évfolyamban a diákok személyes jelenlétével folyik az oktatás.

November óta nem volt megbetegedés, mind a négy osztályban folyamatos az oktatás. Az igazgató tapasztalata szerint jóval hatékonyabb a személyes jelenléttel folyó oktatási forma és a pedagógusoknak, illetve a diákoknak is hiányzik a közösség. Várják a kormányzati döntést, hogy ismét teljes létszámmal folytatódjon a tanítás a gimnáziumban.

A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban zökkenőmentes kezdésre számítanak – mondta Rompf Gabriella, az intézmény megbízott vezetője. A középiskolában hat évfolyamos gimnáziumi oktatás is zajlik, így a hetedikes és nyolcadikos tanulók végig bejártak. A takarításra folyamatosan odafigyelnek, fertőtlenítik a közösségi tereket, mellékhelyiségeket és a tantermeket is. A kilencedik és a felsőbb évfolyamosok számára a héten már elkezdődtek a tanórák videó konferencián, így nem jelent számukra nagy ugrást az, hogy ezentúl bejárnak. A megbízott vezető szerint inkább az étkeztetésre kell például odafigyelni, mert a gyerekek többsége nem vette figyelembe, hogy januárban iskolába fognak járni. Betegek szerencsére nincsenek a gyerekek és a tanárok között sem.

Amennyiben január 11-én ismét valamennyi diák számára megkezdődik a jelenléti oktatás, akkor azt a Szekszárdi Garay János Gimnázium felkészülten várja – közölte lapunkkal Heilmann Józsefné igazgató. Az intézmény egyébként eddig is folyamatosan fogadta azon diákjait, akik – hatosztályos gimnáziumról lévén szó – a hetedik-nyolcadik osztályba jártak. Ezzel együtt nagytakarítás zajlott le, a fertőtlenítés folyamatos, a járvány elleni küzdelmet egy újonnan beszerzett hőkamera, valamint három fali hőmérő is segíti. Az igazgató tudomása szerint jelenleg nincs karanténban se pedagógus, se diák a középiskolából. Az intézményvezető hozzátette, hogy a jelenléti tanítás főleg az érettségire készülő diákok számára lenne fontos, de egyébként valamennyi tanuló javára szolgálna. Hiszen az Alma Mater nemcsak tudással vértezi fel fiataljait, hanem életre szóló közösséget is épít.

– Intézményünkben a szünet alatt teljes körű fertőtlenítés zajlott, így biztonságos körülmények között vártuk vissza tanulóinkat – adott tájékoztatást Pécsi Gábor, a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója. – A tavaly bevezetett járványügyi protokollt betartva kezdtük az idei évet: lázmérés, maszkviselés, kézfertőtlenítés. A január 2-3-i tesztelésen az országos átlagnak megfelelően vettek részt kollégáink, mindenki eredménye negatív lett. Az egész intézményben egészségesek a kollégák és a technikai személyzet minden tagja, lendületesen kezdjük az új évet. Az általános iskolás korú diákok az intézményben normál oktatásban vesznek részt, a felsőbb évfolyamos gimnazisták a jelenlegi helyzet szerint január 11-én, immár a hagyományos tanítási formában folytatják tanulmányaikat. Január 23-án tartjuk a központi írásbeli felvételi vizsgát, ennek beosztása már elkészült. Magát a vizsgát a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően fogjuk megszervezni.

A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban folyamatosan volt tanítás, hiszen hatosztályos gimnáziumról van szó, a 7. és a 8. osztályosok jelenleg is járnak iskolába. Novothné Bán Erzsébet igazgató elmondta, hogy a felsőbb évfolyamok diákjai jelenleg is digitális oktatásban vettek részt, de kiscsoportos konzultációkra volt lehetőség az iskola falain belül, elsősorban a továbbtanulni szándékozó végzősök számára. Az igazgatónő arról is tájékoztatott, hogy a tantestület tagjai valamennyien egészségesek. A takarítás, fertőtlenítés folyamatos, maszkokkal is el vannak látva. Így ha a tervek szerint a jövő héten a felsőbb évfolyamok is visszatérhetnek az osztálytermekbe, remélhetően zökkenőmentesen folytatódhat a tanítás. Ezt egyébként a pedagógusok és a diákok, különösen az idén érettségizők egyaránt várják már.

Borítóképen Heilmann Józsefné igazgató, Huszárik Imre igazgatóhelyettes