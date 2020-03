Hiába termelnek a kicsik, nem lesz hol eladni

A koronavírus okozta világjárvány minden ágazatra, így a mezőgazdaságra is hatással lesz. Elmaradnak a nagy agrárrendezvények, például az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok, de egyéb rendezvények, szakmai konferenciák is, hívta fel a figyelmet az Agrofórum.

Az egyik szekszárdi szőlőtermelő a napokban szembesült azzal, hogy hiába a megnyert szőlőtelepítési pályázata, úgy tűnik nem érkezik meg időben az oltványa, amit Olaszországból rendelt. Egy másik gyümölcstermelő is hasonló gondban van, ő alma- és körtefa-csemetéket szeretett volna vásárolni.

– Nem látni előre, hogy meddig húzódik el a járvány, de az már most látszik, hogy nem lesz zavartalan a növényvédő szerek, szőlőkötözők, a munkagépekhez alkatrészek, a műtrágya beszerzése. – mondta a bátaszéki Csapó Vince.

Néhányan már azt is jelezték, hogy a terményárak rövid távon már most is estek, a repce például harminc euróval. Ráadásul az inputanyag-hiány terméscsökkenést is eredményezhet.

Nincsenek könnyű helyzetben a borászok sem, hiszen járvány nélkül is panaszkodtak többen eddig is a megye két borvidékén, hogy kevesebb fogyott borból a vártnál. A turizmus és a vendéglátás drasztikus visszaesése pedig tovább nehezíti az értékesítést.

– Megmetszettük a sárgabarackfákat, a lemosópermetezésen is túl vagyunk. Eddig azt hittük, hogy csak egy későn jövő fagy okozhat gondot, most úgy látom, ha elhúzódik a koronavírus járvány, nem lesz hol értékesíteni a barackot, ha a termelői piacok is bezárnak, amire nagy esély van, mondta Simon Sára, szekszárdi kistermelő.