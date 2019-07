Hiába védette le ötletét Varga Roland

Varga Roland szekszárdi taxi­sofőr kifejlesztett és levédetett egy életmentésre is alkalmas mobilapplikációt. Megkereste az Országos Mentőszolgálatot is, ám úgy tűnik, elkésett, mert ők ősszel indítják a cseh céggel közösen kifejlesztett saját alkalmazásukat.

Varga Roland szekszárdi taxisofőr tavaly védette le egészségügyi adatokat tartalmazó mobilapplikációját, majd többször is megkereste az Országos Mentőszolgálatot, hogy tárgyaljanak a lehetséges együttműködésről. Mint lapunknak elmondta, hivatalos választ nem kapott, ezért hideg zuhanyként érte, amikor kiderült, idén ősszel egy ugyanolyan ingyenes applikációval indulnak „ÉletMentő” néven. Sietve hozzátette, az áll tőle a legtávolabb, hogy az Országos Mentőszolgálat konkurenciája legyen, ezért egyelőre nem tudja, mi tévő legyen.

Az Országos Mentőszolgálatnál elmondták, hogy még tavasszal, egy sajtótájékoztató keretében ismertették az új projektjüket, amelyet az eredeti kitalálóval és fejlesztővel, egy cseh céggel, és az egyik legnagyobb mobilszolgáltatóval közösen indítanak útjára. A tájékoztatás során elmondták az alkalmazás segélyhívásra is lehetőséget biztosít. A hívás a legközelebbi mentőszolgálat diszpécserszolgálatára fut be. Nemcsak itthon, külföldön is, tehát a nyelv sem jelenthet akadályt a mentés során. Az alkalmazást már 2014 óta fejleszti a Medical Information Technologies cseh cég, három éve került az ottani piacra, majd bevezették Ausztriában és Szlovákiában is. Az ötletet felkarolta az ottani, és hazánkban szintén ismert egyik legnagyobb mobilszolgáltató. Adataik szerint az alkalmazásnak több mint egymillió regisztrált felhasználója van, és eddig mintegy harmincezer riasztás érkezett az applikáción keresztül.