Hírek, álhírek és mendemondák terjednek a dunaföldvári fürdőről

Gyakran látunk Dunaföldváron a buszpályaudvarról egyenesen a gyógyfürdőbe tartó idős embereket. Nagyon jó hatása van ennek a víznek – mondja egyikük, aki Szekszárdról jön egy-egy tíznapos kúrára minden évben legalább kétszer. Most csöndes júliusi délelőtt van.

A dunaföldvári fürdő gyógyvízében asszonyok és urak üldögélnek, s beszélgetnek. Hallották? A polgármester eladta a fürdőt! A városban máshonnan pedig az hallik: Viczai eladta a fürdőt! A pletykák gyorsan terjednek egy kisvárosban, fújja a szél mindenfelé. (Mert hej, Dunáról fúj a szél…) Hogy önkormányzati tulajdont csak a képviselő-testület adhat el? – az álhírterjesztők ezzel nem törődnek. Dunaföldvárnak van vagyonrendelete, s vagyont értékesíteni csak ez alapján lehet – ezt már Horváth Zsolt polgármester mondja. Megkérdeztük Viczai Jánost, a dunaföldvári gyógy- és strandfürdőt üzemeltető Dunaföldvári Duna-parti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjét is. Előtte azonban nézzünk a múltba.

Az 1963-64-ben fúrt kútban talált magas sótartalmú, 35 °C-os hidrokarbonátos víz, amelyet 2003-ban hivatalosan is gyógyvízzé minősítettek, mozgásszervi panaszok, krónikus ízületi gyulladások, bőrgyógyászati betegségek és nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas. A létesítményt a rendszerváltásig a Tolna Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat tulajdonában a Dunaföldvári Üzemmérnökség működtette. Később a város tulajdonába került. A korábbi testületek is gyakran napirendre vették a fürdő ügyét. Mi legyen vele? – töprengtek, s próbálkoztak. Fejlesztését magántőke bevonásával próbálták megvalósítani. Először 51 százalékos magántulajdonba került, majd csak alig több mint negyedrészben volt az önkormányzaté. A többségi tulajdonos ideje alatt zajlott a gyógyvízzé nyilvánítás folyamata, de a kinti medence felújítása is megtörtént. Azonban tulajdonosváltást követően, a magánszemélytől a tulajdonrészt végül az önkormányzat visszavásárolta. 2012-13-ban a fedett gyógyfürdőt a JETA pályázattal és önerővel felújították.

Ma a Dél-Dunántúli Fürdő Egyesület tagjaként működő gyógyfürdőben a gyógyvízen kívül a megyei egészségpénztár támogatásával iszapkezelés, tangentor, azaz vízsugár masszázs, gyógymasszázs és gyógytorna igényelhető. Hetente reumatológus szakorvos rendel. Az intézmény egy feszített víztükrű, vízforgatásos szabadtéri úszómedencével, egy kis tanmedencével és egy pancsolóval rendelkezik, de csak június 1-től augusztus 31-ig fogadja a strandolókat és az úszás kedvelőit. Az önkormányzat költségvetéséből az utóbbi két évben a korábbi 18 millió helyett már 25 millió forintot biztosít a működésre.

A fürdőt általában szeretik az emberek, de tovább kell lépni – állítják. Abban mindenki egyetért, hogy jelenleg a fürdő inkább retró hangulatú, a 21. századi követelményeknek nem felel meg. Évek óta készülnek tervek, elképzelések a fejlesztésre. Nagyobb vízfelület biztosításával, a szolgáltatások bővítésével, színvonalának emelésével, egy hotel vagy gyógyszálló építésével lehetne növelni a vendégszámot, s így jövedelmezőbbé tenni a fürdőt. Eddig hol a lakosság aláírásgyűjtése akadályozta egy szálloda építését, hol meg azért szállt el a terv, mert a megálmodott több száz milliós beruházáshoz az önerőt nem tudták biztosítani. Azóta pályázati lehetőségek hiányában hiúsult meg a jelentősebb fejlesztés.

A képviselő-testületnek s a leendő testületnek hamarosan döntést kell hoznia, mit kezd a fürdővel – mondja az ügyvezető igazgató, és sorolja a négy variációt. Az első lehetőség – meglepetésünkre – a bezárás. Erre is volt képviselői javaslat, reagál Viczai János a kételkedésre. A második elképzelés a jelenlegi retró hangulat konzerválása. Ebben az esetben folyamatosan növekvő költségekkel kell az önkormányzatnak számolnia, hiszen a hatósági előírások szigorodásával, az energiaárakkal, a bérfejlesztésekkel a költségek nőnek, s a már nagyon aktuális fejlesztések csak a költségvetésből valósulhatnának meg. Erre az ügyvezető nem lát reális lehetőséget. Harmadikként az országos, vagy EU-s pályázatot említi, de véleménye szerint a várva várt országos pályázatokra csak a turisztikai szempontból frekventált területeken van esély. A negyedik lehetőség a hasznosítás, idegen tőke bevonásával fejleszteni. Ehhez több lépést kell megtenni.

S elérkeztünk a jelenhez. Nemrég egy befektető megbízottja kereste meg az önkormányzatot egy gyógyszálló építése és a gyógyfürdő fejlesztése ügyében. Még csak a tapogatózás folyik mindkét fél részéről. Horváth Zsolt vezetésével az érintett szakemberek elutaztak, hogy megnézzék a befektető által a magyar–ukrán határ közelében fekvő Mezőkászonyban építtetett és működtetett Ivancso-birtok Hotelt. Tapasztalatuk szerint a semmi közepén létrehozott színvonalas létesítmény nagyon népszerű a külföldi vendégek körében is. Építészeti szempontból a tájba illő szálloda, többféle gyógyvizes medence, élményfürdő, szaunák, étterem várja a vendégeket, a helyieknek munkát biztosít.

Természetesen a mi területünk kisebb. A befektető is megnézte a földvári helyszínt, de egyik fél részéről sincs elkötelezettség – emelte ki a polgármester. Az biztos, hogy egy jól működő gyógyfürdő munkahelyeket teremt, idegenforgalmi és iparűzési adójával hozzájárulhat a város költségvetéséhez, s a beszállítókkal és azzal, hogy a turisták Dunaföldvár üzleteiben költenének itt-tartózkodásuk időszakában, szintén jövedelemhez juthatnának a helyiek. Mind a polgármester, mind az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy nem megszabadulni akarnak a fürdőtől. Viczai János információja és tapasztalata szerint több mint ötven önkormányzati tulajdonú fürdőt kínálnak eladásra egy forintos áron, mert a fürdők zöme veszteséget termel.

Az önkormányzatnak több lépést kell megtennie az ügyben. Elsőként megtörtént a vagyonértékelés. Az esetleges tárgyalási szakaszban a testületnek Dunaföldvár lakói hosszú távú érdekeit kell képviselnie majd, megszabni az építés és működtetés feltételeit. Ezután magyar szállodai szakértőt kell felkeresni. Itt tartunk ma.

Tehát eladni csak a képviselők többségének szavazatával lehet. Se a polgármester, se az ügyvezető igazgató nem tulajdonosa a fürdőnek, de abban biztosak, hogy a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdőnek – mint minden vállalkozásnak – meg kell újulnia. Mert aki nem tart lépést, az lemarad. A földváriak egy része már ma is eljár színvonalasabb fürdőkbe.

Az utóbbi évek felmérései szerint Dunaföldvár környékéről jelenleg egy harmincöt kilométeres sugarú körből, körülbelül harminc településről érkeznek betegek és vendégek a földvári gyógy- és strandfürdőbe. Amennyiben a fürdő szálláslehetőséget is tudna biztosítani a kezelések ideje alatt, bizonyára távolabbról is ide csalogathatnák az érintetteket. Az elmúlt évben strandszezonban több mint tizenötezer vendég volt, de ez erősen függ az időjárástól. Több lehetőség és magas színvonal a szolgáltatásokban, igényes szálláshely a festői Duna-parton – mindezzel a város is gazdagodna.