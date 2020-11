Hogy meddig nő a gyep, az függ az időjárástól

Állandó dilemma, hogy ősszel, a hidegebb hónapok beköszöntével kell-e egyáltalán füvet nyírni. A választ már most eláruljuk: igen! S természetesen eláruljuk azt is, hogy az őszi fűnyírás során mi mindenre érdemes figyelni. Szakemberek szerint az utolsó fűnyírásnak nincs pontos naptári időpontja, amíg a fű nő, addig nekünk nyírni kell. Az, hogy meddig nő a gyepünk nagyban függ az időjárástól például melegebb, csapadékos időben akár karácsonyig is tologathatjuk a fűnyírót. A kert fekvésén is sok múlik, hiszen egy naposabb, védett helyen lévő gyep tovább fog nőni, mint egy árnyékos, fagyos területen.

Ezenkívül attól is függ, meddig nő a fű ősszel, hogy jól választottunk-e tápoldatot.

Az utolsó fűnyírásoknál a legjobb, amit tehetünk, hogy nagyjából négy-öt centi magasra nyírjuk le a füvet. Ez a hossz gondozott megjelenést ad a gyepnek, ugyanakkor már védi a füvet a hideg ellen.

Ha magasabbra vágjuk, akkor lehetőséget adunk arra, hogy későbbiekben a hó nyomja le a fűszálakat, és ez a közeg ideális a gombás megbetegedések számára.

Továbbá érdemes megjegyezni, hogy a régi füves területen legalább hetente egyszer, új füvesítés esetén hetente kétszer is nyírjuk a füvet ősszel, hogy segítsük a füves terület megerősödését, bokrosodását. Ez azt jelenti, hogy nem az a cél, hogy magasra nőjön a fű, hanem széltében terjeszkedjen. Ha azt tapasztaljuk, hogy már havazik, de a fű még mindig nő, akkor annak az lehet az oka, hogy rosszul választottunk tápoldatot, trágyát. Az őszi füvesítésnél érdemes alacsony nitrogén- és magas foszfortartalmú trágyát választani.