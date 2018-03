Küszöbön álló fejlesztésekről szólt a tájékoztató

Lakossági fórumra hívta a hőgyészieket Botta György polgármester, hogy beszámolhasson az önkormányzat eddigi eredményeiről és a fejlesztési tervekről. A település tavaly két TOP pályázatára nyert támogatást.

Rendelőt újítanak fel, valamint a nyugdíjas klub épületét, de állami támogatással sportcsarnok is épül Hőgyészen. A település küszöbön álló fejlesztéseiről, a sikeres pályázatokról számolt be a hőgyészieknek Botta György polgármester. A rossz idő ellenére szép számú érdeklődőt vonzott a keddi lakossági fórum. – A település a 2017-es évben három TOP pályázatot indított, amelyből kettő támogatást nyert – tudatta Botta György. – Az egyik beruházás a 2. számú háziorvosi rendelő átalakítása. Az épületben nagyobb várótermet alakíttatunk ki, tágasabb vizsgálóval, továbbá más helyiségekkel is bővül az épület. Energetikai korszerűsítésre is módunk nyílik: nyílászáró cserére és homlokzati hőszigetelésre – tájékoztatott. Elmondta, hogy az alagsorban a légúti megbetegedések kezelésére szolgáló sószobát is kialakítanak, és megtörténik a teljes akadálymentesítés. A rendelőre napkollektorok és napelemek kerülnek, ez pedig azt jelenti, hogy modern megoldásokkal teszik 21. századivá a fűtés- és az elektromos rendszert. Természetesen amíg az építkezés zajlik, addig sem szünetel az orvosi ellátás, amely ekkor a központi orvosi ügyeleten érhető majd el. Elhangzott, hogy a Hőgyészen kívül a Mucsi körzetet is ellátó rendelő három és fél millió forint értékben kap új, a munkavégzéshez szükséges felszerelést.

Jelentős eredmény a település számára, hogy szintén az elnyert TOP pályázatnak köszönhetően harmincötmillió forintból bővítik és felújítják a nappali ellátást és házigondozást biztosító nyugdíjas klub épületét is. A szinte teljes kihasználtsággal működő intézmény nagy könnyebbséget jelent a település időseinek ellátásában, így a napi gondozási feladatok és a rendezvények méltó helyszíne lesz a klub a beruházás után. Itt szintén új nyílászárókat építenek be, hőszigetelnek, és az ebédlőt bővítik. A fűtést hőszivattyú, az elektromos ellátást napelemek biztosítják. Részletes tájékoztatást hallhattak a hőgyésziek az állami támogatással hatszázmillió forintból épülő sportcsarnok beruházásról is. A jelenlévők megismerhették az elkészült típusterveket, az építés pontos helyét és a helyszín kiválasztás szempontjait, valamint a későbbi működtetés feltételeit.