Kis kedvenceinkre is jobban oda kell figyelni

Hó, hófúvás nehezítette kedden reggel az autósok életét. De gyalog közlekedni sem volt éppen leányálom.

A főutak reggel a Dunántúlon többnyire havasak, hókásásak voltak, letaposott havas, latyakos útszakaszok egyaránt előfordultak. A mellékutakon is hasonló helyzettel találkoztak a sofőrök. A 61-es és a 65-ös főút Tolna megyei szakaszán korlátozták a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, így az ilyenkor mumus kétyi lejtőn nem keserítették meg a személyautósok életét a kamionok. Délelőtt aztán változott a helyzet: a 6-os főút vizes volt, akárcsak az alsóbbrendű utak, így a rendőrök a kamionokat tizenegy-tizenkét óra körül tovább engedték. Dél előtt nem sokkal a siófoki elágazónál már csak néhány nagyobb jármű vesztegelt, de ezeket is hamar útjukra bocsátották. Az egyik sofőr elmondta, egy órát állt itt, a másik már menetközben hajolt ki az ablakon, úgy tudtuk meg tőle, hogy itt szerencsére szinte semmit nem kellett várnia, Pécsnél viszont három órát veszített. A Magyar Közút itt dolgozó, és szemmel láthatóan fázós munkatársai is úgy tudták, hogy a megyében minden út járható.

Ma a gyalogosoknak több helyen is rendesen a lábuk elé kellett nézniük, ehhez képest volt, aki biciklivel közlekedett. Nemcsak a járdán láttunk kerékpárost hajtani, de egyikük a négysávos úton kerekezett keresztben. Többen szánkóval vitték csemetéjüket óvodába és iskolába.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A havat azonban nemcsak a gyerekek és a téli sportok kedvelői élvezhetik, de azok is, akik kutyájukat sétáltatják, hiszen a téli hideg ellenére is fontos, hogy ölebünk elegendő időt töltsön a friss levegőn. Kellően felkészülve akár fagyos időben is útnak indulhatunk, de ne ácsorogjunk sokat egy helyben, hiszen, ahogy mi fázunk, úgy kutyánk is előbb-utóbb reszketni kezd. Inkább vigyünk magunkkal gumicsontot vagy labdát, és játsszunk a hóban. A hógolyózással viszont legyünk óvatosak, hiszen, ha kutyusunk lenyeli a havat, könnyen torokgyulladást kaphat. Hazaérkezés után pedig ne felejtsük el langyos, tiszta vízzel leöblíteni hűséges társunk lábát, hogy a só ne marja meg, és azt is ellenőrizzük, hogy a jég megvágta-e valahol.

Az udvaron tartott kutyusokat másképp kell védeni, mint a lakásban tartott társaikat. Fontos, hogy kinti kedvencünk házának hőszigeteléséről gondoskodjunk, és ügyeljünk rá, hogy ne ázhasson be. Felszerelhetünk infralámpát is, éjszakára felkapcsolhatjuk, így meleget biztosíthatunk házőrzőnknek. Rongyokat ellenben ne rakjunk be, mert azok könnyen átnedvesedhetnek, inkább szalmával béleljük ki a kuckót. Az étkezésekre is fektessünk nagyobb hangsúlyt: hideg időben naponta többször is adjunk enni kutyánknak. Célszerű magasabb szénhidráttartalmú tápot vásárolni, és meleg ételt is tegyünk rendszeresen a táljába. Végül de nem utolsósorban a vízről is gondoskodjunk, ami viszont télen gyorsan befagyhat az edénybe, így ajánlott gyakran frissre cserélni, hiszen, ha szomját hóval csillapítja, könnyen begyulladhat a torka.