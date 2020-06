Holnaptól megszűnik az ingyenes parkolás

Megszűnik az ingyenes parkolás július elsejétől a kormány döntése értelmében a fizetős parkolókban. Szekszárdon nemcsak a díjfizetést, de általában a várakozásra, megállásra, behajtásra vonatkozó szabályok betartását is fokozottan ellenőrzik.

Megszűnik az ingyenes parkolás szerdától, azaz július elsejével több településen, így Szekszárdon is. Emellett, mivel a szekszárdi közgyűlés módosította a város parkolási rendjét, a Toldi utcában, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca 7-9. számú épülettől délre található parkolóban – a táblával jelölt területen – kétórás várakozási korlátot vezetnek be. Mint arról a Szekszárd.hu beszámol, ezzel 32-re nő azon közterületek, utcák száma a településen, ahol ugyan díjmentes a várakozás, de ezt legfeljebb két óra időtartamig tehetik meg az autósok. A korlátozott várakozási övezetben a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell, amelyet a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik papír-írószer üzletben be lehet szerezni.

A megyeszékhelyen számítani kell arra, hogy a közterület-felügyelők a közúti közlekedési – különösen a várakozásra, megállásra, behajtásra vonatkozó – szabályok betartását fokozottan ellenőrzik.

A tamási önkormányzat tájékoztatása szerint a városban a várakozási díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek a Spar üzletház környezete és a Kormányhivatal előtti terület, a kettőnek összesen hatvanegy férőhelyes parkolója van. Fizetni kell a Dám üzletház körüli területen, ahol összesen ötvenkét férőhely van, és a Kossuth téren, ahol hetvenkilenc férőhelyes a parkoló. A díj százötven forint óránként. A Spar és a Dám körül az első óra ingyenes. A pótdíj első körben ezerötszáz forint, ennek meg nem fizetése esetén, tizenöt nap után, ez az összeg hatezer forintra emelkedik.

Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Bátaszéken már a kormányzati döntés előtt sem kellett parkolódíjat fizetni.