Horváth Ferenc szerint semmi nem lesz már olyan, mint régen

Ahogy a vállalkozások jelentős része, úgy a Horfer Serleg Kft. is keményen küzd a pandémia gazdasági következményeivel. Az 1992-ben alapított vállalkozás a múlt nyáron Szekszárd Javáért kitüntető címet kapott.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Horváth Ferenc, a cég alapítója lapunknak elmondta, hogy tavaly márciusban az elsők között volt a Horfer Serleg Kft. azoknak a vállalkozásoknak a körében, amelyeket súlyosan érintettek a vírus okozta változások. Főként a sportrendezvények leállítása, a díjátadások elmaradása, az amatőr sport megállítása voltak ezek. A stratégiai ágazatként dübörgő sportszektorról korábban el sem tudták képzelni, hogy egyik napról a másikra teljesen leáll.

Horváth Ferenc lapunknak betekintést adott az elmúlt időszak történéseibe, és a jelenlegi helyzetbe.

– Valamit sürgősen tennünk kellett. Nem volt szükség se serlegre, se éremre, se díjakra, se sportruházatra. Szükség volt és van viszont maszkra, sőt kötelező hordani. Ezt a lehetőséget megragadva szinte azonnal átálltunk a maszkok készítésére. A pandémia időszakában már több ezer maszkot varrtunk. A saját logójukkal díszített, feliratozott, emblémázott maszkjainkat kapkodják a nagyobb cégek.

–Mindent összegezve, a koronavírus első hulláma szörnyű volt, és a második hullámot is leginkább katasztrófaként tudnám jellemezni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy talpon tudjunk maradni. Úgy érezzük, hogy nagyon sokáig ezt a helyzetet nem lehet tartani. Leginkább arra számítunk, hogy a koronavírus elleni vakcina mindent megold, és nyártól már könnyebb lesz minden – mondta.

Ismertette, hogy mindezek miatt az elsődleges terveik között a „túlélés” szerepel. Számos kötelezettségük van az állam felé. Bár kapnak is kedvezményeket, csak remélni tudja, hogy ezekkel átvészelhető lesz számukra ez az időszak.

– Azt hiszem, nem vagyunk ezzel egyedül. Az egész országban kis- és középvállalkozások sokasága dolgozik azon, hogy valahogy átvészeljék a világjárvány nehéz időszakát – tette hozzá Horváth Ferenc.

A Horfer Serleg Kft. lassan az alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelheti, és a vezetőség, a munkatársak büszkék az eddig elért sikerekre. Évekig készítették a bokszcsaták nyerteseinek drága öveit, beszállítói a Magyar Diáksport Szövetségnek, valamint számos más szervezetnek, beleértve a vívó- és a kosárlabda-szövetségeket, országos és nemzetközi szinten. Világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, nemzetközi rendezvényeken vannak jelen. Beszállítói a Magyar Sportújságírók Szövetségének is. A fővárosi Magyar Sport Házában van a menedzsmentjük, irodáik, raktáraik.

– Ha vége is lesz a járványügyi intézkedéseknek, és azzal együtt a járványnak, már semmi nem lesz olyan, mint régen. Tagja vagyok a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, mint a Sportvállalkozási Szekció elnöke, és pontosan tudom, hogy az elmúlt évben mennyi minden megváltozott. Ma már például más rendszerben történnek a díjazások is. Míg korábban a nagy rendezvényeken, nagy közönség előtt adták át a díjakat, jelenleg összevont díjazások történnek. Egy félév összes eredményét díjazzák egyszerre, többnyire virtuális térben. Legutóbb a Sportcsillagok Gálaestjének közvetítését néztem az egyik sportcsatornán. A gálának mi is beszállítói vagyunk már működésünk kezdete óta. A Nemzeti Színházban, természetesen közönség nélkül zajlott a rendezvény, csak a sportolók és a szervezők vettek részt ezen. Itt szeretném megjegyezni, hogy a virtuális térben is fantasztikus és színvonalas munkát végzett a Magyar Sportújságíró Szövetség – tette hozzá Horváth Ferenc.

Szerencsére kitűnő hírekről is be tudott számolni a cégvezető, mert az üzleti sikerek, mindennek dacára nem kerülik el a vállalkozást. Elmondta, hogy a maszkok mellett a Tagsági Könyvek értékesítését ragadták meg, mint újabb lehetőséget a bevételük növelése érdekében. A raktárukon több ezres darabszámban sorakoztak a kék Tagsági Könyvek, amikor a kormányrendelet egyszer csak kimondta, már csak az igazolt sportolók látogathatják az edzéseket, rendezvényeket, amatőrök nem. Ezután a szakszövetségek leigazolni kényszerültek az amatőr sportolókat is, de ezt csak a kék tagsági könyvvel tudták megtenni.

– Az egész országban csak a Horfer Serleg Kft.-nél voltak elérhetőek a könyvek, mai napig is szép számmal értékesítjük őket. Mindez komoly üzleti alapot nem képez, de azért ebben a rossz helyzetben történnek ilyen dolgok is, igyekszünk meglátni a jót, a kedvező lehetőséget – mondta Horváth Ferenc.