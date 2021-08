Hozzáértő szakemberekkel kell a legjobb kiszolgálásért tenni

A harmadik oltás zökkenőmentes kiterjesztése és felgyorsítása, gördülékeny, ügyfélbarát és gyors ügyintézés a kormányablakokban, valamint a hulladékgazdálkodás jogszerűségének vizsgálata és intézkedés szabálysértés esetén. Erről a három, jelenleg kiváltképp fontos és megyei aktualitásokat is tartalmazó témakörről nyilatkozott lapunknak dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott.

– Kinek ajánlott a harmadik védőoltás?

– Ismeretes, hogy Nyugat-Európában és a környező országokban is terjed az újabb fertőzés veszélyével fenyegető delta variáns – kezdte dr. Horváth Kálmán. – Ezért Magyarország, Európában elsőként, lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik, úgynevezett emlékeztető oltást. Ez elsősorban a kockázati csoportok, úgy mint idősek, krónikus betegségben szenvedők számára megfontolandó. Az emlékeztető oltást azon személyek kaphatják meg, akik a második oltásától számítva már négy hónapot maguk mögött tudhatnak.

– A fentiekre tekintettel milyen intézkedésekről adhatunk számot Tolna megyében?

– A szociális intézményekben megkezdődött a lakók és a dolgozók oltása, de a kórházi oltópontokra is lehet időpontot foglalni az eeszt.gov.hu oldalon. Illetve, aki oltakozni szeretne, ezen igényét jelezheti háziorvosánál is. Kiemelt cél, hogy növeljük a beoltottak számát, ezért önkéntes orvosaink személyesen felkeresik és tájékoztatják a hatvan év felettieket az oltás lehetőségéről. Emellett továbbra is arra biztatjuk a szülőket, hogy még a nyár folyamán oltassák be tizenkét éven felüli gyermekeiket. Ezen korosztály számára egyébként tanévkezdéskor az iskolákban oltási akciót is szervezünk. Mindazok, akik valamilyen oknál fogva nem tudták felvenni második oltásukat az első oltás helyszínén és az előre egyeztetett időpontban, az [email protected] e-mail címen jelezhetik igényüket. Az oltási munkacsoport megszervezi az elmaradt oltás pótlását. Személy szerint továbbra is arra biztatok mindenki, hogy éljen a lehetőséggel, és oltassa be magát. Mert a vírus ellen továbbra is a védőoltás biztosítja a legnagyobb védelmet.

– A járványhelyzet a központi intézkedéseknek köszönhetően jelentősen javult ez év tavaszára. Május közepétől már időpontfoglalás nélkül is lehet ügyet intézni a kormányablakokban. A meghozott könnyítések ugyanakkor megnövelték az ügyfélszolgálatok forgalmát.

– Ez így van, de hadd tegyem hozzá, hogy a lejárt okmányok megújítása, valamint a nyári szabadságolások miatt megnövekedett Covid-igazolás és EU-TAJ kártya igény miatt is előfordulhatott hosszabb várakozási idő a kormányablakokban. A kényelmesebb ügyintézés miatt továbbra is javasoljuk az időpontfoglalást. Egyébként személyi okmányok megújítása, védettségi igazolvány, valamint Covid-igazolás igénylése ügyekben az állampolgárok az ország bármely kormányablakát felkereshetik. Viszont EU-TAJ kártya kizárólag az adott megye kormányablakaiban, illetve a kormányhivatal egészségbiztosítási osztályán igényelhető díjmentesen.

– A megye településein egy ideje rendszeresen feltűnik az úgynevezett kormányablakbusz. Mi a feladata ennek a négykerekű, mobil létesítménynek?

– A kormányablakbusz május eleje óta járja a megyét és biztosítja az ügyintézést helyben, kifejezetten a lejárt okmányok pótlására. A mindenkori menetrendről a kormányhivatal honlapján vagy a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak az érintettek. Ezzel összefüggésben ez úton is hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok pótlására a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő százhúsz napig van lehetőség. Visszatérve még egy mondat erejéig a gyorsabb ügyintézésre: ezt a célkitűzést segíti az is, hogy a magyarorszag.hu felületen keresztül több ügykörben elektronikusan, akár otthonról is lehet ügyet indítani. Legyen szó erkölcsi bizonyítvány igényléséről, jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásáról, jármű tulajdonosváltásának bejelentéséről.

– Mely ügyek miatt keresik fel a leggyakrabban a megye kormányablakait?

– Továbbra is magas azon ügyfelek száma, akik védettségi igazolványt igényelnek. Ezt az igazolványt nem a kormányablakok adják ki. Viszont a beoltottak és a koronavírus fertőzésből igazoltan gyógyultak számára automatikusan és ingyenesen kipostázzuk a védettségi igazolványt a lakcímkártyán szereplő tartózkodási, avagy állandó lakcímükre. Aki utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat alapján szeretne kártyát igényelni, annak kérelmet kell benyújtani elektronikusan, vagy személyesen bármelyik kormányablakban. A külföldön beoltott magyar állampolgárok – ha megfelelnek a jogszabályi feltételeknek – elektronikus úton, vagy személyesen bármelyik kormányablakban benyújthatják az igénylésüket.

– A szekszárdiak nemrég nyugtázhatták, hogy a Bezerédj utcában megnyílt a megyeszékhely második kormányablaka.

– Ezzel együtt a megyében immár tíz kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. S miképpen szó volt róla, az ügyintézést helyben biztosító kormányablakbuszok továbbra is járják a településeket. Bízom benne, hogy a lakosság legnagyobb megelégedésére, mert kollégáink mindent megtesznek a maximális kiszolgálás érdekében.

– Szekszárd után most tekintsünk Tamásira. Az ebben a városban működő Wastra Group Kft. számára tavaly októberében a Tolna Megyei Kormányhivatal adott hulladékgazdálkodási engedélyt azzal, hogy tevékenység kizárólag az előírások betartása mellett végezhető. Idén tavasszal viszont, ugyancsak a kormányhivatal, bírságot szabott ki a cégre. Mi történt?

– Kezdjük az elején. A kft. az engedély birtokában megkezdte hulladékgyűjtési tevékenységét. Főként műanyag a majdani feldolgozás nyersanyaga. Azzal, hogy a kft. ezidáig csupán hulladékot gyűjtött, de még nem kezdte meg a feldolgozást, a jogszabályban és az engedélyben foglalt előírásokat nem szegte meg. Hiszen a feldolgozást a gyűjtési tevékenység megkezdését követő egy éven belül kell megkezdenie. A Tolna Megyei Kormányhivatalhoz idén februárban közérdekű bejelentés érkezett a telephelyen végezett tevékenység miatt. A Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság helyszíni ellenőrzést tartott, megállapítva, hogy a kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége a gyűjtött hulladék tárolására vonatkozóan kismértékben eltér az engedélyben foglaltaktól. A kft. az engedélytől való eltérés megszüntetésére, a hulladék megfelelő tárolására idén áprilisáig kapott haladékot.

– Tartott ezután hatósági ellenőrzést a kormányhivatal?

– Természetesen, méghozzá április 27-én. Az ellenőrző hatóság megállapította, hogy a kft. a korábbi eltérést részben megszüntette. Azonban a hulladék tárolásával kapcsolatosan újabb szabálytalanságok merültek fel. A kft. nagymértékben, több ponton megszegte a hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakat és egyes jogszabályi előírásokat. Idén február elejétől a területen további hulladékot helyezett el és azt nem megfelelően tárolja. A kormányhivatal a feltárt jogsértés miatt közigazgatási hatósági eljárást folytatott le, az engedélytől eltérően végezett hulladékgazdálkodási tevékenység miatt hulladékgazdálkodási bírságot szabott ki a kft.-vel szemben. Továbbá felhívta a jogszabályi előírásoknak való megfelelés jogszabályban foglalt határidőn belüli biztosítására. A határozat megtekinthető a kormányhivatal honlapján.

– Helyben, az önkormányzat hatáskörében született-e intézkedés?

– Igen, a tamási jegyző a kft.-t határidő kitűzésével felszólította, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységére, így a hulladék tárolására vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget és ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. A tamási jegyző a határidő lejártát követően a kormányhivatallal együttesen tartott helyszíni szemlét. Mivel a kft. a felszólításban foglaltakat nem teljesítette, a tamási jegyző határozatával a telephelyen folytatott, nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység végzését a hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra azonnali hatállyal felfüggesztette. A jegyző határozata megtekinthető a tamási önkormányzat honlapján. Amennyiben a jegyző határozatában foglalt határidőn belül, legkésőbb 2021. szeptember 23. napjáig a kft. nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző jogszabály alapján dönthet a tevékenység folytatásának megtiltása, a telepengedély visszavonása, a tevékenység, illetve a telep-nyilvántartásból történő törlése tárgyában.

– Tehát kijelenthető, hogy a kft. nem hulladékgyűjtési tevékenységével, hanem a gyűjtött hulladék tárolásával követett el jogszabálysértést?

– Pontosan. Amennyiben a kérelemben, és az annak helyt adó határozatban foglaltaknak megfelelően történt volna a tárolás, illetve időben megkezdődött volna az előkezelés és hasznosítás, nem merült volna fel semmilyen kockázati tényező és nem alakulhatott volna ki a jelenlegi helyzet. A telephelyen tárolt hulladék jellegét tekintve nem veszélyes, így rövidtávon nem okoz visszafordíthatatlan károkat a környezetben. A kormányhivatal a többi illetékes hatósággal karöltve megtesz mindent a jelenlegi helyzet rendezése érdekében, és ügyel arra, hogy a hulladékgazdálkodás Magyarországon és azon belül Tolna megyében is a jogszabályi keretek között folytatódhasson tovább.

A hatályos jogszabályok szerint Nemrég ellenzéki kritika érte a kormányhivatalt, hogy a tamási székhelyű Wastra Group Kft. részére kiadott hulladékgazdálkodási engedély kapcsán, idézzük: „nem kellő körültekintéssel járt el”. A választások közeledtével némiképp érthető, hogy felerősödnek az ilyen és hasonló politikai indíttatású megnyilvánulások, de az olyan kijelentéseket, miszerint a kormányhivatal akár ebben a konkrét ügyben, akár más ügyekben „nem kellő körültekintéssel járt” volna el a magam és a kollégáim nevében határozottan visszautasítom. A kormányhivatal mindig a hatályos jogszabályok szerint, azok szigorú tengelye mentén végzi a munkáját és hozza meg döntéseit, legyen szó az engedélyek kiadásáról, vagy a szabálytalanságok szankcionálásáról – jelentette ki dr. Horváth Kálmán. – Ebben a konkrét ügyben, túl azon, hogy az engedélyek korábbi kiadása a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelően történt, az azóta feltárt hiányosságok rendezésére a kormányhivatal már jóval azelőtt megtette a szükséges lépéseket, mielőtt az ellenzéki politikus ezt szóvá tette volna.

