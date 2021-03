Húsvéti dekorációból, sonkából bőséges volt a kínálat a piacon

Beköszöntött az igazi tavaszi idő, jövő héten pedig húsvét lesz. Ennek okán hétvégén a szekszárdi piac palettáján is rengeteg tavaszi virág, dekoráció, húsvéti sonkák és minden fellelhető volt, amire ilyenkor szükség van.

Úgy, ahogy a boltokban, a piacon sem volt túl nagy a nyüzsgés, üres hely is volt bőven, ahova nem pakoltak ki árukat. Egy finom lángosért, gyorsételekért, kávéért levehették a maszkot, azonban úgy tűnt, mindenki igyekezett figyelni a távolságtartásra és a higiéniára. Igaz, tömegnek sem lehetett nevezni a vásárlóközönséget, de azért érezhető volt, hogy szívesebben és jobb hangulattal jönnek piacra vásárolni, mint a nagyáruházakba.

A húsvét közeledtével a szokásos termékek mellett nárcisz, barka is kapható volt párszáz forintért csokorba kötve. Ezeket hamar elkapkodták, s általában a két növényt párosítva vásárolták. Délelőtt ezekből már csak kevés helyen lehetett vásárolni. Egy Baranya megyéből jött hölgynél, Nyirádi Ibolyánál még bőven akadt barka. A megszokott tavaszi cserepes virágokat is szerették a vásárlók, mérettől függően kétszáz és ezer forint között szerezhették be ezeket.

A piacon ilyenkor rengeteg kézműves húsvéti dekoráció is megtalálható, melyeken nyulak, tojások, virágok díszelegnek. Egy tavaszi koszorú két- és négyezer forint között vásárolható meg, míg a kisebb húsvéti dekorációk már ezer forinttól elvihetőek. Az egyik árus, aki a dekorációt kínálta, elmondta, hogy idén nem igazán fogynak a termékeik, mivel az élelmiszer is sokat drágult, ezért ha valaki idén megtartja a húsvétot, az az ételre áldoz és nem a dekorra, mert inkább előveszik a tavalyi vagy a több évvel ezelőtti díszeket. A kisgyermekes családokra jellemző, hogy évente új díszeket keresnek, mert a kicsiknek még fontos az ünnep hangulata és ki is harcolják maguknak a különböző játékokat, édességeket.

Az érdeklődők közül a legtöbben a húsvéti sonkát keresték, abból is inkább a házit. A füstölt áruk mellett, mint a kolbász vagy szalámi, nem volt kiemelkedően magasabb a sonka és a szalonna ára. Aki szeretne húsvétra házi sonkát beszerezni, az találhat főtt és nyers sonkát is, két- és négyezer forint között kilóját. Egy megkérdezett háziasszony szerint érdemes inkább a nyers, füstölt, házi sonkát megvenni, mert az sokkal keményebb húsú, egészségesebb és kevesebb benne a zsiradék. Ő arra esküszik, ha teheti, mindenből a házi jellegűt veszi meg, akkor is, ha dupla áron kapja meg az áruházi sonkákhoz képest, mert húsvét egyszer van, s megadja a módját. Hozzátette, hogy ő a tormát is maga készíti el, ahhoz is a piacon vásárolja meg a nyers hozzávalót.

Gyümölcsből és zöldségből is volt bőven kínálat, azonban az árak ugyanúgy mozognak a piacon, mint a boltokban. Egy kiló paradicsom például nyolcszáz forintba kerül, egy kiló paprika pedig ezerkétszáz forint körül mozog. A zöldségek közül most az édesburgonya, a vöröshagyma és a brokkoli volt a kelendő. A legszínesebb standon pedig a gyümölcsöket aszalva is megtalálhatják a vásárlók, ahol különféle magok is sorakoznak, illetve cukrozott finomságok. Csokitojásokat és csokinyulakat idén inkább a boltokban keressük, nem igazán volt olyan stand, ahol ilyeneket kínáltak a piacon.