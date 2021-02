Húsvéti előkészület: cél a testi és lelki megtisztulás

Hamvazószerdával (február 17.) elkezdődött a nagyböjti időszak, mely nagypéntekig (április 2.) tart. A keresztény világban ezek a napok a testi-lelki megtisztulásra szolgálnak. Petkó Tamás szekszárdi plébános foglalta össze az ezzel kapcsolatos lényegi információkat.

A húsvét mozgó ünnep. A tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. Ebből adódóan a farsangi időszak – vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (az idén február 17.) – és az azt követő nagypéntekig tartó (az idén április 2.) böjti időszak is mozog évről évre a naptárban.

Szép csendesen elmúlt a 2021-es farsang. A járvány miatt a legtöbb télűző rendezvény és bál elmaradt. Elérkeztek a nagyböjt napjai, amelyeket a keresztény világban az ünnepi előkészületre, a testi-lelki megtisztulásra illik szentelni.

Petkó Tamás szekszárdi plébános beszélt a részletekről.

‒ Hamvazószerdán megkenjük a hívek homlokát a tavalyi szertartásokon használt barka elégetése után visszamaradó hamuval – mondta a pap.

Most, a járvány miatt érintés nélkül kell ezt megoldani; szórással. „Emlékezz ember, hogy porból lettél, porrá leszel!” Ez az üzenet. A testi megtisztulás legfontosabb eleme a böjt. A legszigorúbb böjti nap a hamvazószerda és a nagypéntek. Ekkor hús nem fogyasztható, csak háromszor lehet enni, és abból egyszer jóllakni. A hústilalom a többi péntekre is vonatkozik. Kivételt képeznek a gyerekek, a betegek és azok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek. Például a menzások. Mert valamit csak enni kell annak is, aki egy munkahelyi étkezdébe jár, de az üzemeltetőnek fogalma sincs arról, hogy egy keresztény országban mi a szokás. (Most persze nincs helyben fogyasztás.) A lelki megtisztulás lényege a szentgyónás, bűneink lerakása. Külsőségekben is megnyilvánul ez: a pap lila miseruhában végzi a szertartást; a lila a bűnbánat színe. Társítandók mindehhez jó cselekedetek is. Senki ne vállalja túl magát, de lehet a szokásosnál többet imádkozni, adakozni, több időt fordítani a szeretteinkre, felhívni egyedül élő rokonainkat, és az is Istennek tetsző dolog, ha valaki képes, legalább átmenetileg lemondani a szenvedélyeiről. Például nem eszik édességet egy hétig, vagy nem internetezik annyit, mint máskor.

A nagyböjt a jó cselekedetek ideje Nagypénteken Jézus kereszthalálára, húsvétkor pedig a feltámadására emlékeznek a keresztények világszerte. Előtte

van a testi-lelki megtisztulás időszaka, a nagyböjt. Ez a bűnbánat, ima, gyónás, megszorítások az étkezésben, az élvezetek hajszolásában, adakozás, jótétemények, vagyis az Istennek tetsző cselekedeteknek az ideje. Az ünnephez így kell eljutniuk a hívőknek kétezer év óta. Ebben az előkészületi időben nem díszítik virággal a templomok oltárait, és a katolikus papok a bűnbánat színét öltik magukra: lila miseruhában végzik a szertartásokat.

Borítóképen: A hamvazószerdai szertartást végzi Petkó Tamás plébános