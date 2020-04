Húsvétkor sem történt kirívó eset a városban

Negatív lett a Paksi Életfa Idősek Otthona gondozottjainak koronavírustesztje – hangzott el Szabó Péter polgármester és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójának szerdai sajtótájékoztatóján. A városvezető a Paksihirnok.hu-nak elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársai még húsvét előtt elvégezték a tesztet az otthon 86 gondozottján, és mind negatív lett.

– Köszönet illeti az ott dolgozókat a munkájukért, valamint a gondozottakat és a hozzátartózókat is, hogy türelemmel viselik a látogatási tilalmat – hangsúlyozta a polgármester. Dr. Bodnár Imre arról beszélt, hogy Pakson és környékén nincs igazoltan koronavírus-fertőzött beteg, Tolna megyében a pozitív teszteredmények száma tizennégy. Hozzátette, hogy nem minden pozitív teszttel rendelkező beteg is egyben. Jelenleg egy páciens van intenzív ellátás alatt, több betegről nincs tudomása.

Nyomatékosan kérte a lakosságot, hogy a biztató eredmények ellenére továbbra is tartsák be a higiénés szabályokat, valamint ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a Paksi Gyógyászati Központban egykapus beléptetési rendszer van érvényben. A háziorvosokkal, a szakorvosokkal telefonos konzultáció lehetséges, személyes ellátás csak sürgős szükség esetén, azaz ha életveszély elhárításáról van szó, vagy ha ellátás nélkül tartós maradandó egészségkárosodás következne be.

Szabó Péter elmondta, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint húsvétkor nem volt kirívó eset, a lakosság betartotta a kijárási korlátozásban foglaltakat.

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy saját hatáskörben módosította a 2020-as költségvetést. Elmondta, hogy az idei gépjárműadót át kell irányítani a központi költségvetésbe, a bevételi oldalról emiatt hiányzó 81 millió forintot az ürgemezei strand üzemeltetési költségére szánt keretből csoportosítják át. Hozzátette, ha a nyár folyamán később meg tudják nyitni a strandot, megtalálják a szükséges forrást.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy a Város napja rendezvényeit egyelőre szeptember 5-re halasztották, a Gastroblues fesztivált a szervezők decemberben szeretnék megtartani, ahogy a Testvérvárosok zenés találkozóját is, amelyet a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója kapcsán terveznek.

