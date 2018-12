Húsz pár sportcipőt kaptak a decsi diákok

A Magyar Diáksport Szövetség sportcipőket gyűjtött ismert és civil személyektől, cégektől, szervezetektől, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek, tanulók mindennapos testnevelését, testmozgását segítse. Idén decemberben összesen ötszázötven pár cipőt osztanak ki országszerte, megyénként egy–egy település iskolájában. Decsen tegnap délután a Bíborvég Általános Iskola tanulói kapták meg az adományokat. A decsi diákok adományozói között van mások mellett Navracsics Tibor uniós biztos, Gerendai Károly a Sziget Fesztivál alapítója, Simicskó István volt honvédelmi miniszter és a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Az iskola megújult tornatermében tartott ünnepségen a diákokat név szerint szólították, majd átadták nekik a vadonatúj, márkás sportcipőket.

Az 5. osztályos Zsiga Bettina például egy 38-as lábbelit kapott. Ugyan kedvenc tantárgya a matematika, de nagyon örült a cipőnek. – Hetente négyöt kilométert futok, tesizek, jól jön a cipő, és kényelmes is – mondta lapunknak a tizenegy éves kislány.

Iskolatársa, a 7. osztályos Akay Máté 41-es sportcipőt kapott. Elmondta, hogy amíg nem lesz nagyobb a lába, addig használni fogja, ráadásul jól is jön neki. – Mezei futóversenyen szoktam indulni, az ének mellett a sport érdekel a leginkább – árulta el.

Az esemény egy közös, zenés táncos tornával zárult, ahol a zumba szakkör vezetőjének irányításával a boldog diákok egy megható koreográfiát mutattak be.

Stimmeltek a lábméretek

A Bíborvég Általános Iskola intézményvezetője, Bergerné Ifju Erzsébet lapunknak elmondta, hogy azok a diákok jutottak ajándék cipőhöz, akik a sporteredményeik alapján rászolgáltak, valamint a lábméreteik egyeztek a felajánlott cipőkével. A diákoknak lesz hol használni a vadonatúj adományokat. Az iskola jelenleg ugyan felújítás alatt áll, az udvari sportpályát azonban már rendbe hozták, és a csarnok is most kapott sportburkolatot. Lesz fedett kerékpár tárolójuk; a kisebb gyermekeknek pedig szabadtéri játszótér készül az udvarra. A mozgás és a sport továbbra is fő szerepet játszik az intézmény életében.