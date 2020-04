Hűtőket és pénzt adományoztak a kórháznak

Mint arról mi is tájékoztattuk olvasóinkat, Nagy Dóra és párja elsőként kerültek be Szekszárdon a Balassa János megyei kórházba koronavírus-fertőzéssel. A lány minderről videóban, közösségi oldalán számolt be annak idején. Mint ismert, a pár egy tiroli síparadicsomban dolgozott, ott kaphatták el a fertőzést.

A fiatalok két hétig tartózkodtak a szekszárdi kórházban. Mostanra már jól vannak. Miután hazaengedték őket, úgy érezték hálával tartoznak a kórház dolgozóinak. Mivel a betegek számára csak közös hűtők állnak rendelkezésre, ezért három kisebb hűtőszekrényt és némi készpénzt adományoztak az intézménynek, számolt be róla nemrég a Bors magazin.

− Rendkívül hálásak vagyunk a fertőző osztály dolgozóinak, főként a főorvos asszonynak. Igazán áldozatosan végzik a munkájukat. Az elejétől a végéig rengeteg segítséget kaptunk tőlük, ezért azt vittük, amire a legnagyobb szükség volt − mondta Nagy Dóra a Borsnak.