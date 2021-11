Ideje védett helyet találni a leanderünknek

Ezt ne hagyja ki! Bajnai elismerte, részt vett a Városháza eladásáról szóló egyeztetésen

Lassan erősen hűvösre vált az idő, így a szabadban tartott virágainkról is gondoskodnunk kell. A leander az egyik legkedveltebb mediterrán növényünk.

Már szinte minden kertbe és teraszra „betette a lábát”. Habár örökzöld, és ezért télen-nyáron díszítőértékkel bír, mégiscsak akkor a legszebb, amikor színes virágok borítják. A dús virágzáshoz pedig elengedhetetlen a megfelelő teleltetés.

A tapasztalatok szerint mínusz 4 fokig jól érzi magát kint is, de ha hamarabb védett helyre kerül, akkor biztos, hogy áttelel. A leander télen pihen. Támogassuk ebben úgy, hogy fokozatosan megvonunk tőle mindent, amely a növekedéséhez, virágzásához szükséges. A növény tápanyaggal való ellátását már szeptemberben hagyjuk abba. Ahogy közeledik a teleltetés ideje, csökkenteni kell az öntözővíz mennyiségét.

De ne hagyjuk, hogy földje teljesen kiszáradjon. A leander metszése teleltetés előtt csak akkor szükséges, ha mérete miatt nem fér el a téli pihenőhelyén. Mielőtt bevisszük a növényt teleltető helyére, alaposan mossuk le, majd töröljük le az ágait, leveleit. Nedves növényt ne vigyünk be a téli szállására.

A leander az átmeneti, gyenge fagyokat nagyon jól elviseli kint a szabadban. Nem is érdemes előbb bevinni, hisz minél tovább tartjuk kint, annál biztosabban pusztulnak el a rajta élősködő kártevők. Az érzékenyebb fajták azonban már a mínusz egy-két fok körüli hőmérsékletet is rosszul tűrik. Érdemes ezért fagypont körül a leandert még kint a szabadban védett helyre tenni, például fal mellé. Mínusz öt fok alatt viszont már fagykárt szenvedhet, ezért ha a hőmérséklet tartósan nulla fok alá esik, szállítsuk be a teleltető helyére. November és február között csak mértékkel öntözzük. Arra kell figyeljünk, hogy földlabdája ne száradjon ki teljesen. A nagyobb leandereket elég havonta egyszer megöntözni, a kisebbeket kétszer. A pincében elhelyezett leander tavasszal kicsit nehezebben tér magához, mint világosban pihenő társai, de ezen kívül semmi lényeges különbség nem tapasztalható a kétféle teleltetés között. Van példa arra is, hogy a szabadban – szélvédett helyen – telel a növény, ilyenkor a földben elásott gyökerét jól takarjuk be.