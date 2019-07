Idén érdemes lesz befőzni kajszit, meggyet, málnát

Nincsenek könnyű helyzetben a sárgabarack-termelők. Tavaly alig volt gyümölcs, idén viszont roskadásig tele vannak az ágak. A lekvárt, befőttet készítő háziasszonyok örülhetnek a hírnek, hiszen vélhetően egyre olcsóbb lesz a barack.

Szépen termett idén a sárgabarack vagy ahogy sokan mondják, a kajszi. Mintha a természet megpróbálná bepótolni a tavalyi évet is, amikor csak néhány szerencsés termelőnek volt lehetősége arra, hogy értékesítsen, a tavalyi fagyos tavasz ugyanis korán leszüretelte a leendő termést.

Roskadoznak a sok gyümölcstől a fák, legalábbis ott, ahol időben nem végezték el a barackok ritkítását.

A megye egyik legnagyobb barackosa Kisvejkén van, ahol a termelők a maguk területeit közösen művelik és közösen is értékesítik az általuk létrehozott szövetkezeten keresztül. Fazekas Márton agrár­mérnöknek is ebben a közösségben van ültetvénye. Mint mondta, náluk átlagos termésmennyiségre számítanak, mert előre lekorlátozták a termést, hogy szép, nagyszemű barackokat tudjanak majd értékesíteni. A minőséggel nincs gond, de így is akad néhány fa, melyet a két héttel ezelőtti sok eső és viharos szél megtépázott, ezekről csak ipari minőséget tudnak majd leszedni.

Mivel minden érintett termelőnek sok barackja van, ezért a piacon nagyon nehéz értékesíteni, az utóbbi évek egyik legnehezebb szezonja az idei, mondta Fazekas Márton.

Szászi Luca bátaszéki termelő szerint, az is gond, hogy a fajták összeértek. A koraiak közül van olyan, amelyiknek a májusi hűvösebb idő miatt az érése „elcsúszott” és a mai napig sem piacképes, kényszeréretté vált. A befőzéssel, lekvárkészítéssel, véleménye szerint érdemes még egy kicsit várni, hiszen az erre legalkalmasabb fajták – magyar kajszi és a bergeron – még ezután érik.

A befőttek készítéséhez viszont jobb a keményebb húsú fajtákból választani, ilyen például a ceglédi bíbor is, mely már érik. A szorgos háziasszonyok tehát már készíthetik az üvegeiket melyekbe a nyár ízei kerülnek. A kajszi mellett már érik a meggy, a málna, az egres, a ribizli és az áfonya is. Akinek van kedve, a gyümölcsök aszalt változatával is próbálkozhat.